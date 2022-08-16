Consejos prácticos para regar el jardín
Durante los meses de verano, las temperaturas suben y no hay ni rastro de la lluvia durante días, lo que para los propietarios de jardines significa que: las flores, las plantas de huerta y el césped deben regarse con regularidad. Pero ¿qué debe tenerse en cuenta al regar un jardín? Con estos consejos el jardín sobrevivirá a la estación cálida del año.
¿Cómo y cuándo debo regar mi jardín?
Regar regularmente el césped o las plantas ornamentales y los cultivos, así como las flores, es una obligación y un requisito para lograr un jardín verde. No obstante, deben realizarse una serie de consideraciones en relación con el riego del jardín. Las claves son principalmente el momento, el equipamiento y la técnica de riego adecuada. También es preciso saber que las plantas y los suelos tienen diferentes necesidades; estas deberán cubrirse al efectuar el riego y los cuidados.
Cinco consejos para el riego adecuado del jardín
El momento adecuado:
La mañana es el momento ideal para regar el jardín. Precisamente en verano, cuando hace mucho calor durante el día, en ese momento en el que las temperaturas todavía son moderadas, el agua puede filtrarse poco a poco en el suelo. Durante el calor del mediodía no debe regarse en ninguna circunstancia, ya que de lo contrario el agua se evaporará rápido y tal vez no llegue a penetrar hasta la raíz. Las personas que trabajan suelen regar por la tarde o la noche después del trabajo. Esa opción también es posible, si bien puede atraer la presencia indeseada de caracoles, ya que las hojas permanecen húmedas durante mucho tiempo: un paraíso para los parásitos del jardín.
Equipamiento para el riego:
Se plantea la cuestión siguiente: ¿de dónde obtendré el agua y cómo llegará hasta las plantas? Principalmente hay 3 fuentes de agua disponibles para el riego de jardines: o bien se utilizan aguas pluviales recogidas en un depósito o las aguas freáticas de una fuente, o bien se conecta una manguera convencional o la instalación de riego a la toma de agua del hogar. La última opción es notablemente más costosa, por lo que puede valer más la pena invertir en un sistema de riego, por ejemplo, con una bomba. En relación con los equipos para la distribución de agua, hay múltiples opciones: aspersores, mangueras, boquillas, bombas y sistemas de riego automático (para más información, consultar abajo). Para conservar los sistemas de mangueras están disponibles cajas y carros portamangueras adecuados.
Regularidad:
En el riego de jardines se aplica el lema siguiente: la clave es regar con regularidad. Por esta razón, las plantas y los bancales deben regarse abundantemente, para que el agua se filtre profundamente en el suelo y pueda llegar hasta las raíces. En cualquier caso, debe evitarse regar el jardín cada día. No solo es demasiado caro y consume demasiada energía, sino también es innecesario. La frecuencia con la que debe regarse el jardín también depende de las características del suelo. Por norma general: regar los suelos arenosos aproximadamente cada 4 días y los suelos de arcilla, 1 vez por semana.
Tener en cuenta las necesidades de las plantas y los suelos:
Debe evitarse el agua muy fría. En la mayoría de las plantas, el agua fría del grifo produce estrés. Lo más recomendable es utilizar agua de un bidón de recogida de aguas pluviales y distribuirla mediante una bomba generadora de presión. Naturalmente también se puede utilizar agua del grifo para regar el jardín, aunque frente al riego de jardines con aguas freáticas o pluviales comporta algunos inconvenientes: el agua es mucho más fría, lo que produce estrés a las plantas y las flores. Además, es necesario conocer la calidad del agua local. Las aguas que contienen cal dañan las plantas. Es difícil fijar una norma de riego general, ya que las necesidades de agua de las plantas varían. Las plantas de bancal requieren menos agua que las plantas de patio. Para saber cuánta agua necesita una planta, con frecuencia basta con observar las hojas: unas hojas finas y blandas indican unas necesidades elevadas de agua. Las plantas con hojas gruesas y duras o vellosas requieren menos agua. El gran consumidor de agua en el jardín es el césped. Especialmente en suelos arenosos, el césped debe regarse entre 3 y 4 veces por semana. En cambio, los suelos de arcilla almacenan más humedad, por lo que basta con regar el jardín abundantemente 1 vez por semana.
Cuando se acerca el invierno:
Para los amantes de la jardinería, drenar el sistema de riego del jardín cada año es un tema importante a la hora de preparar el jardín para el invierno. Para drenar estanques y fuentes, por ejemplo, son idóneas las bombas de agua sucia; para la piscina, pueden utilizarse bombas sumergibles de agua clara de aspiración plana.
¿Regar con una regadera, una manguera o un sistema de riego?
Las generaciones anteriores no se planteaban cuál era el equipamiento adecuado para regar el jardín: la regadera era la única opción. Actualmente el punto de partida es totalmente diferente. Se dispone de múltiples herramientas como, por ejemplo, aspersores móviles y pistolas de riego con función pulverizadora e incluso sistemas de riego completos (por ejemplo, bombas de aguas pluviales). ¿Qué equipo se adapta a las necesidades personales?
La regadera sigue siendo el equipamiento básico: a pesar de la variedad de equipos modernos y eficientes para regar el jardín, la regadera sigue estando presente en casi cualquier jardín. Es perfecta para el riego puntual de plantas de patio y bancales. Mediante un rociador también se pueden regar con cuidado las plantas ornamentales. No obstante, sigue teniendo un inconveniente decisivo: debe llenarse varias veces, transportarla requiere fuerza y puede producir rápidamente dolores de espalda y hombro.
¿Regar a mano o con un sistema? En superficies más grandes regar solo con una manguera todavía tiene cierto sentido. Si se trata únicamente de regar una pequeña superficie de césped, puede utilizarse tranquilamente una manguera unida a un aspersor o lanza de riego. Las mangueras de Kärcher son robustas y están diseñadas para que no se doblen, lo que aumenta enormemente su vida útil.
En cambio, para superficies de jardín de mayores dimensiones, es preferible usar sistemas de riego. En muchos casos debería bastar un aspersor para césped que, según la manguera, se conecte con la toma de agua o una bomba. Para ello son especialmente adecuados los aspersores móviles. Están equipados con una regulación de la amplitud de riego, para ajustar manualmente el alcance y la cantidad de agua, lo que permite un riego eficaz del jardín. Importante: el aspersor debe seleccionarse según la forma y las necesidades de la superficie que se va a regar.
Sistema de riego: ¡debe ser efectivo y ahorrar agua! Para aquellos que deseen algo más profesional, están disponibles instalaciones de riego y bombas perfectamente adaptadas entre sí. Dichos sistemas de riego permiten no solo un riego eficaz y que ahorra tiempo, sino también sostenible y que consume pocos recursos. El agua se distribuye específicamente a cada superficie con plantas o césped.
Cómo funcionan los sistemas de riego de jardines con aguas pluviales
La disposición del sistema de riego del jardín al final depende naturalmente del gusto personal y la superficie de jardín disponible. Los amantes de la jardinería deben conocer en cualquier caso las ventajas que tiene regar el jardín con agua pluviales. Por un lado, este método no genera costes de agua y es especialmente respetuoso con el medio ambiente. Por el otro, las agua pluviales presentan una ventaja decisiva respecto al agua del grifo: las aguas pluviales son la forma natural del agua destilada y no contienen gérmenes ni impurezas. Aunque el agua del grifo también está muy limpia, en función de la región puede contener cal o, por ejemplo, sedimentaciones no deseadas de antiguas tuberías. Para mayor certeza, debe comprobarse primero la calidad del agua.
Las aguas pluviales son puras desde el punto de vista natural y presentan un valor de pH neutro. Los amantes de la jardinería solo deben decidir cómo quieren recogerlas. Se puede elegir entre cisternas, fuentes profundas y bidones para la recogida de agua pluviales, que pueden distribuirse eficazmente por el jardín mediante bombas sumergibles de vaciado o bombas de jardín generadoras de presión, así como sistemas de mangueras y aspersores.
Riego de jardines con aguas freáticas o de una fuente
Del mismo modo que en el riego de jardines con aguas pluviales, en el riego con aguas freáticas o de una fuente no hace falta preocuparse por la calidad del agua. Si se quieren utilizar para regar el jardín, primero es preciso informarse sobre el nivel de aguas freáticas. Dicha información puede obtenerse de las autoridades locales en materia de agua. Es posible que pueda obtenerla en una charla con el vecino a través de la verja del jardín. En general, el tema del riego de los jardines con aguas freáticas o de una fuente es una cuestión financiera. Regar el jardín con agua del grifo genera gastos recurrentes, en cambio, la construcción de una fuente es una inversión única y se suele amortizar al cabo de unos pocos años. En cualquier caso, vale la pena repasar las cuentas. Tampoco debe olvidarse que: si se quiere construir una fuente, debe avisarse al municipio competente. En cualquier caso, es preciso informarse con antelación de las obligaciones de licencia y restricciones legales locales.
Regar el jardín con agua de una fuente propia es una alternativa respetuosa con el medioambiente al riego con agua del grifo. Para poder distribuir el agua desde la fuente hasta las plantas y los bancales, se necesita además una bomba. Para ello, resulta principalmente interesante el riego con bombas generadoras de presión. Con una potencia de bombeo de hasta 7.000 litros por hora, las bombas robustas y de larga vida útil son perfectas para el transporte de agua desde estanques o fuentes.
Sistemas de riego automático con una bomba
Con la ayuda de un sistema de riego automático se ahorra mucho tiempo y se puede regar el jardín de forma efectiva y según sea necesario. Mediante sensores y sistemas automáticos de riego los propietarios de jardines pueden controlar cuándo y qué parte de la superficie ajardinada regar. La instalación puede programarse de modo que se encienda en las primeras horas del día, mientras todos duermen todavía. Un sistema de riego automático también es la solución ideal si se quiere viajar y no hay nadie que pueda encargarse de la tarea de regar el jardín, que requiere tiempo. Aquí se facilita más información sobre los aspectos importantes que cabe tener en cuenta en el riego con temporizadores y sistemas de riego automáticos.