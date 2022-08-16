Equipamiento para el riego:

Se plantea la cuestión siguiente: ¿de dónde obtendré el agua y cómo llegará hasta las plantas? Principalmente hay 3 fuentes de agua disponibles para el riego de jardines: o bien se utilizan aguas pluviales recogidas en un depósito o las aguas freáticas de una fuente, o bien se conecta una manguera convencional o la instalación de riego a la toma de agua del hogar. La última opción es notablemente más costosa, por lo que puede valer más la pena invertir en un sistema de riego, por ejemplo, con una bomba. En relación con los equipos para la distribución de agua, hay múltiples opciones: aspersores, mangueras, boquillas, bombas y sistemas de riego automático (para más información, consultar abajo). Para conservar los sistemas de mangueras están disponibles cajas y carros portamangueras adecuados.

Regularidad:

En el riego de jardines se aplica el lema siguiente: la clave es regar con regularidad. Por esta razón, las plantas y los bancales deben regarse abundantemente, para que el agua se filtre profundamente en el suelo y pueda llegar hasta las raíces. En cualquier caso, debe evitarse regar el jardín cada día. No solo es demasiado caro y consume demasiada energía, sino también es innecesario. La frecuencia con la que debe regarse el jardín también depende de las características del suelo. Por norma general: regar los suelos arenosos aproximadamente cada 4 días y los suelos de arcilla, 1 vez por semana.