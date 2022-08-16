Sistemas de riego de jardín automáticos

La clase reina: sistemas de riego automático con programador de riego

Para regar el jardín de forma completamente automática, se recurre a un sistema de riego automático. Durante las vacaciones o mientras esté en el trabajo, ya no tendrá que preocuparse porque las flores puedan estar recibiendo una cantidad de agua insuficiente. Así, puede configurarse previamente un intervalo de riego en el equipo. De este modo, el jardín se riega de forma completamente automática y según el plan.

Es así como funciona: el sistema de riego automático, al igual que otros sistemas de riego conocidos, se instala en la toma de agua del domicilio. Según el modelo, se pueden conectar entre 1 y 3 sistemas colectores. Si se opta, por ejemplo, por un temporizador, el período de riego solo se ajusta manualmente. Tras un máximo de 2 horas, o antes, si resulta necesario, el riego se detiene de forma automática.

Con un programador de riego se logra una independencia aún mayor. No solo garantiza que el jardín se riegue de forma automática varias veces cada día y según sea necesario, sino también mide la humedad del suelo mediante un sensor. La señal se envía por radio a la unidad de servicio de la toma de agua y se inicia o finaliza el riego según la función configurada previamente: esa es la forma moderna y eficiente de regar el jardín.