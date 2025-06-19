Aspirador industrial IVC 60/12-1 Tact Ec
Compacto aspirador para uso industrial con limpieza automática del filtro y motor electrónicamente conmutado sin desgaste para uso continuo. Idóneo para polvo fino en el entorno de fabricación, incluso como dispositivo de aspiración estacionario.
El IVC 60/12-1 Tact EC es un aspirador para uso industrial compacto ideal para la limpieza de equipos y entornos de producción. Su motor EC sin desgaste lo convierte en el candidato perfecto para las exigentes tareas de uso continuo. El aspirador cuenta con limpieza automática del filtro, es ideal para aspirar polvo fino y puede utilizarse también como instalación fija de aspiración en combinación con equipos de producción o embalaje.
Características y ventajas
Turbina Ec de bajo desgasteDiseño sin escobillas para un funcionamiento con poco desgaste. Adecuado para el servicio de tres turnos gracias a una vida útil de al menos 5000 horas.
Sistema de limpieza automática del filtro TactLimpieza automática del filtro mediante chorros de aire potentes y precisos. A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de aspiración se mantiene constantemente alta. La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.
Con filtro plegado plano compactoEstructura del filtro clara y compacta. Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Vacío (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (kW)
|1,2
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|74
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,95
|Peso sin accesorios (kg)
|59
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|970 x 690 x 995
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro plegado plano
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
- Desconexión automática por llenado máximo