El IVC 60/12-1 Tact EC es un aspirador para uso industrial compacto ideal para la limpieza de equipos y entornos de producción. Su motor EC sin desgaste lo convierte en el candidato perfecto para las exigentes tareas de uso continuo. El aspirador cuenta con limpieza automática del filtro, es ideal para aspirar polvo fino y puede utilizarse también como instalación fija de aspiración en combinación con equipos de producción o embalaje.