Aspirador industrial IVC 60/12-1 Tact Ec

Compacto aspirador para uso industrial con limpieza automática del filtro y motor electrónicamente conmutado sin desgaste para uso continuo. Idóneo para polvo fino en el entorno de fabricación, incluso como dispositivo de aspiración estacionario.

El IVC 60/12-1 Tact EC es un aspirador para uso industrial compacto ideal para la limpieza de equipos y entornos de producción. Su motor EC sin desgaste lo convierte en el candidato perfecto para las exigentes tareas de uso continuo. El aspirador cuenta con limpieza automática del filtro, es ideal para aspirar polvo fino y puede utilizarse también como instalación fija de aspiración en combinación con equipos de producción o embalaje.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVC 60/12-1 Tact Ec: Turbina Ec de bajo desgaste
Turbina Ec de bajo desgaste
Diseño sin escobillas para un funcionamiento con poco desgaste. Adecuado para el servicio de tres turnos gracias a una vida útil de al menos 5000 horas.
Aspirador industrial IVC 60/12-1 Tact Ec: Sistema de limpieza automática del filtro Tact
Sistema de limpieza automática del filtro Tact
Limpieza automática del filtro mediante chorros de aire potentes y precisos. A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de aspiración se mantiene constantemente alta. La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.
Aspirador industrial IVC 60/12-1 Tact Ec: Con filtro plegado plano compacto
Con filtro plegado plano compacto
Estructura del filtro clara y compacta. Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Vacío (mbar/kPa) 244 / 24,4
Capacidad del depósito (l) 60
Material del depósito Acero inoxidable
Capacidad de absorción (kW) 1,2
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 50 DN 40
Nivel de presión acústica (dB/A) 74
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 0,95
Peso sin accesorios (kg) 59
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 970 x 690 x 995

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro plegado plano
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
  • Desconexión automática por llenado máximo
