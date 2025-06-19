Aspirador industrial IVC 60/24 2 Ap
Aspirador para uso industrial compacto y manejable en versión base. Con limpieza semiautom. del filtro, grandes ruedas y rodillos de frenado. Es perfecto para la limpieza de máquinas y zonas de producción.
El IVC 60/24-2 Ap es un aspirador para uso industrial compacto con ruedas grandes y ruedas con freno. Este equipo básico es muy fácil de maniobrar y ha sido diseñado para aplicaciones móviles de limpieza en equipos y entornos de producción. La limpieza del filtro semiautomática garantiza una larga vida útil del filtro.
Características y ventajas
Con 2 motores de ventiladorPara una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo. Control electrónico del accionamiento para evitar corrientes de arranque elevadas.
Limpieza manual del filtro IVC (Ap)Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
Con filtro plegado plano compactoEstructura del filtro clara y compacta. Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,95
|Peso sin accesorios (kg)
|59
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|970 x 690 x 995
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro plegado plano
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no