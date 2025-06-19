Aspirador industrial IVC 60/24 2 Ap

Aspirador para uso industrial compacto y manejable en versión base. Con limpieza semiautom. del filtro, grandes ruedas y rodillos de frenado. Es perfecto para la limpieza de máquinas y zonas de producción.

El IVC 60/24-2 Ap es un aspirador para uso industrial compacto con ruedas grandes y ruedas con freno. Este equipo básico es muy fácil de maniobrar y ha sido diseñado para aplicaciones móviles de limpieza en equipos y entornos de producción. La limpieza del filtro semiautomática garantiza una larga vida útil del filtro.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Ap: Con 2 motores de ventilador
Con 2 motores de ventilador
Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo. Control electrónico del accionamiento para evitar corrientes de arranque elevadas.
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Ap: Limpieza manual del filtro IVC (Ap) 
Limpieza manual del filtro IVC (Ap) 
Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Ap: Con filtro plegado plano compacto
Con filtro plegado plano compacto
Estructura del filtro clara y compacta. Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 148 / 532
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 60
Material del depósito Acero inoxidable
Capacidad de absorción (kW) 2,4
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 70 DN 50 DN 40
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 0,95
Peso sin accesorios (kg) 59
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 970 x 690 x 995

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro plegado plano
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Ap
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Ap
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Ap
Videos
Accesorios
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA