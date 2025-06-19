El IVC 60/24-2 Ap es un aspirador para uso industrial compacto con ruedas grandes y ruedas con freno. Este equipo básico es muy fácil de maniobrar y ha sido diseñado para aplicaciones móviles de limpieza en equipos y entornos de producción. La limpieza del filtro semiautomática garantiza una larga vida útil del filtro.