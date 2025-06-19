Aspirador industrial IVC 60/24 2 Tact²
Aspirador industrial compacto con ruedas grandes y ruedas con freno para una movilidad óptima. Con limpieza automática de filtros Tact² para una mayor duración de funcionamiento sin interrupciones.
El aspirador industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² es ideal para la limpieza de áreas y equipos de producción. El equipo cuenta con ruedas grandes y ruedas con freno, por lo que es fácil de mover y resulta ideal para el uso móvil. La limpieza automática de filtros Tact² garantiza una mayor duración de funcionamiento sin interrupciones.
Características y ventajas
Con 2 motores de ventiladorPara una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo. Control electrónico del accionamiento para evitar corrientes de arranque elevadas.
Limpieza automática del filtro Tact²Limpieza automática de los filtros mediante chorros de aire potentes y precisos. A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de aspiración se mantiene constantemente alta. La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.
Con filtro plegado plano compactoEstructura del filtro clara y compacta. Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,95
|Peso con embalaje incluido (kg)
|68,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|970 x 690 x 995
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro plegado plano
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
- Desconexión automática por llenado máximo