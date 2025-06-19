Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact²
Aspirador para uso industrial compacto con grandes ruedas y rodillos de frenado para una óptima movilidad. Con limpieza automática del filtro TACT² para un tiempo de funcionamiento prolongado sin interrupciones.
El aspirador para uso industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² resulta especialmente adecuado para la limpieza de zonas de fabricación y máquinas de producción. Este equipo dispone de grandes ruedas y rodillos de freno que le permiten moverse libremente y lo convierten en el equipo perfecto para usos móviles. La limpieza automática del filtro TACT² garantiza un tiempo de funcionamiento prolongado sin interrupciones.
Características y ventajas
Limpieza automática del filtro Tact²
- El filtro se limpia solo con potentes golpes de aire selectivos. El proceso se activa de forma completamente automática y la potencia de aspiración permanece constantemente alta. Otras ventajas: costes de mantenimiento bajos y larga vida útil del filtro.
Dos motores del ventilador
- Potente rendimiento de limpieza gracias a dos turbinas. Los motores están controlados electrónicamente, lo cual permite evitar potencias de conexión altas.
Recipiente colector con mecanismo de basculación
- El recipiente colector con mecanismo de basculación proporciona un vaciado ergonómico incluso con suciedad pesada.
Con filtro plegado plano compacto
- El filtro plegado plano compacto permite una gran superficie de filtrado con una estructura baja y clara.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|132 / 475
|Vacío (mbar/kPa)
|220 / 22
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,95
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|970 x 690 x 995
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro plegado plano
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
- Desconexión automática por llenado máximo