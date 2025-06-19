Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact²

Aspirador para uso industrial compacto con grandes ruedas y rodillos de frenado para una óptima movilidad. Con limpieza automática del filtro TACT² para un tiempo de funcionamiento prolongado sin interrupciones.

El aspirador para uso industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² resulta especialmente adecuado para la limpieza de zonas de fabricación y máquinas de producción. Este equipo dispone de grandes ruedas y rodillos de freno que le permiten moverse libremente y lo convierten en el equipo perfecto para usos móviles. La limpieza automática del filtro TACT² garantiza un tiempo de funcionamiento prolongado sin interrupciones.

Características y ventajas
Limpieza automática del filtro Tact²
  • El filtro se limpia solo con potentes golpes de aire selectivos. El proceso se activa de forma completamente automática y la potencia de aspiración permanece constantemente alta. Otras ventajas: costes de mantenimiento bajos y larga vida útil del filtro.
Dos motores del ventilador
  • Potente rendimiento de limpieza gracias a dos turbinas. Los motores están controlados electrónicamente, lo cual permite evitar potencias de conexión altas.
Recipiente colector con mecanismo de basculación
  • El recipiente colector con mecanismo de basculación proporciona un vaciado ergonómico incluso con suciedad pesada.
Con filtro plegado plano compacto
  • El filtro plegado plano compacto permite una gran superficie de filtrado con una estructura baja y clara.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 110 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 132 / 475
Vacío (mbar/kPa) 220 / 22
Capacidad del depósito (l) 60
Material del depósito Acero inoxidable
Capacidad de absorción (kW) 2,4
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 70 DN 50 DN 40
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 0,95
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 970 x 690 x 995

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro plegado plano
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
  • Desconexión automática por llenado máximo
Información General
