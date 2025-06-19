Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² M

Aspirador para uso industrial compacto y maniobrable con limpieza automática del filtro Tact². Idóneo para la limpieza de máquinas y zonas de producción con polvos nocivos de la categoría de polvo M.

El IVC 60/24-2 Tact² M es un aspirador para uso industrial compacto con ruedas grandes y ruedas con freno. Este equipo especialmente maniobrable es ideal para la limpieza de equipos y entornos de producción. Además, el aspirador está homologado para la aspiración de polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo M. La limpieza automática del filtro Tact² garantiza una mayor duración de funcionamiento sin molestas interrupciones.

Características y ventajas
Categoría de polvo M
Categoría de polvo M
Equipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Con 2 motores de ventilador
Con 2 motores de ventilador
Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo. Control electrónico del accionamiento para evitar corrientes de arranque elevadas.
Limpieza automática del filtro Tact²
Limpieza automática del filtro Tact²
Limpieza automática de los filtros mediante chorros de aire potentes y precisos. A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de aspiración se mantiene constantemente alta. La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.
Con filtro plegado plano compacto
  • Estructura del filtro clara y compacta.
  • Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 148 / 532
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 60
Material del depósito Acero inoxidable
Capacidad de absorción (kW) 2,4
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 50 DN 40
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 0,95
Peso sin accesorios (kg) 60
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 970 x 690 x 995

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro plegado plano
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² M
Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² M
Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² M
Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² M
Videos
Accesorios
Información General
