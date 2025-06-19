El IVC 60/24-2 Tact² M es un aspirador para uso industrial compacto con ruedas grandes y ruedas con freno. Este equipo especialmente maniobrable es ideal para la limpieza de equipos y entornos de producción. Además, el aspirador está homologado para la aspiración de polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo M. La limpieza automática del filtro Tact² garantiza una mayor duración de funcionamiento sin molestas interrupciones.