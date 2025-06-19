Aspirador industrial IVC 60/24-2 Tact² M
Aspirador para uso industrial compacto y maniobrable con limpieza automática del filtro Tact². Idóneo para la limpieza de máquinas y zonas de producción con polvos nocivos de la categoría de polvo M.
El IVC 60/24-2 Tact² M es un aspirador para uso industrial compacto con ruedas grandes y ruedas con freno. Este equipo especialmente maniobrable es ideal para la limpieza de equipos y entornos de producción. Además, el aspirador está homologado para la aspiración de polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo M. La limpieza automática del filtro Tact² garantiza una mayor duración de funcionamiento sin molestas interrupciones.
Características y ventajas
Categoría de polvo MEquipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Con 2 motores de ventiladorPara una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo. Control electrónico del accionamiento para evitar corrientes de arranque elevadas.
Limpieza automática del filtro Tact²Limpieza automática de los filtros mediante chorros de aire potentes y precisos. A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de aspiración se mantiene constantemente alta. La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.
Con filtro plegado plano compacto
- Estructura del filtro clara y compacta.
- Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,95
|Peso sin accesorios (kg)
|60
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|970 x 690 x 995
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro plegado plano
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no