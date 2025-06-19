PartsPro detergente para lavado de piezas PC Bio 10, 20l
Detergente bioactivo de base acuosa, con pH neutro, respetuoso con la piel y sin disolventes. Especialmente apto para talleres y empresas de servicio técnico que deseen eliminar suciedad importante de aceite, grasa y hollín de sus piezas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|7
|Peso (kg)
|20,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|21
Campos de aplicación
- Lavado de piezas