Nuestro limpiador de llantas ácido de alto rendimiento VehiclePro RM 800 convence por su máxima eficacia, al tiempo que protege los materiales en la limpieza de vehículos. Es adecuado para estaciones de lavado en autoservicio, así como para su uso con equipos pulverizadores en el lavado de vehículos industriales, formando una espuma limpiadora activa que elimina de forma rápida y segura la suciedad típica, como el polvo procedente de las pastillas de freno, la abrasión de los neumáticos, las manchas de cal o los depósitos agresivos de la sal de las carreteras en invierno. Sus propiedades protectoras de los materiales no solo protegen las llantas de automóviles y vehículos comerciales, sino que tampoco dañan los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades de las ruedas de acero inoxidable. Los ingredientes del limpiador estándar son biodegradables en un 90 % (contiene tensioactivos conforme a EEC 648/2004). Con un rendimiento de limpieza de unas 400 llantas por litro, el limpiador de llantas VehiclePro RM 800 es también muy productivo y económico.