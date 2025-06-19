Mientras que muchos equipamientos específicos de nuestra limpiadora de alta presión de agua fría HD 24/15 se pueden configurar libremente, y tiene múltiplas posibilidades de uso (desde la industria hasta la agricultura) gracias a su presión de trabajo de 150 bar y a una potencia de baldeo de 2400 l/h para hasta 4 operadores. Para zonas sensibles desde el punto de vista higiénico tiene carcasa de acero inoxidable y protección contra funcionamiento en seco. Una amplia gama de accesorios y otros detalles complementan el innovador concepto de la HD 24/15.