Hidrolimpiadora estacionaria HDC 36/15 Advanced (220V)
Con una presión de trabajo de 150 bar y una potencia de baldeo de 3600 l/h, la HD 24/15 configurable es la solución perfecta en el ámbito de limpiadoras estacionarias de alta presión de agua fría.
Mientras que muchos equipamientos específicos de nuestra limpiadora de alta presión de agua fría HD 36/15 se pueden configurar libremente, y tiene múltiplas posibilidades de uso (desde la industria hasta la agricultura) gracias a su presión de trabajo de 150 bar y a una potencia de baldeo de 3600 l/h para hasta 6 operadores. Para zonas sensibles desde el punto de vista higiénico tiene carcasa de acero inoxidable y protección contra funcionamiento en seco. Una amplia gama de accesorios y otros detalles complementan el innovador concepto de la HD 24/15.
Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (bar)
|150 / 150
|Caudal (l/h)
|máx. 3600
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Fusible previo (A)
|60
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 220 / 60
|Peso sin accesorios (kg)
|417
|Peso con embalaje incluido (kg)
|494,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1154 x 754 x 1842
Campos de aplicación
- Usos en la industria metalúrgica
- Usos en la industria de materiales para la construcción
- Usos en la industria de procesamiento de metales