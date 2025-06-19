Limpiadora de ultra-alta presión HD 9/50-4 Cage

Con una presión de trabajo de hasta 500 bar, este equipo elimina incluso la suciedad persistente. El robusto diseño de la Cage lo hace especialmente estable: se puede cargar con grúa, además, los componentes están protegidos por todos lados.

Práctico y cómodo: gracias al portalanzas y al gancho integrado para la manguera, el equipo siempre tiene sus accesorios a punto. El contador de horas de servicio indica los tiempos de marcha exactos de la bomba. Almacenamiento seguro: accesorios y herramientas se guardan en un compartimento protegido. Fácil de transportar: el principio de carretilla para sacos permite transportar los equipos más fácilmente que los equipos de cuatro ruedas, sobre todo en terreno impracticable, como en las obras. Fiable y segura: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento KÄRCHER proporciona la presión necesaria. Una protección opcional contra falta de agua protege tanto al usuario como a la bomba.

Características y ventajas
Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento
  • Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.
Almacenaje seguro
  • Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido.Para tenerlo todo siempre ordenado.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión de trabajo (bar/MPa) 150 - máx. 500 / 15 - máx. 50
Caudal (l/h) 500 - 900
Temperatura de entrada (°C) máx. 60
Combustible Eléctrica
Potencia del motor (kW) 15
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 3 / 440 / 60
Tipo de bombas Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo
Peso sin accesorios (kg) 150
Peso (con accesorios) (kg) 195
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Pistola industrial
  • Lanza de acero inoxidable: 700 mm
  • Boquilla de chorro plano

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Heavy duty
  • Válvula de seguridad
  • Contador de horas de funcionamiento
Limpiadora de ultra-alta presión HD 9/50-4 Cage
