Limpiadora de ultra-alta presión HD 9/50-4 Cage
Con una presión de trabajo de hasta 500 bar, este equipo elimina incluso la suciedad persistente. El robusto diseño de la Cage lo hace especialmente estable: se puede cargar con grúa, además, los componentes están protegidos por todos lados.
Práctico y cómodo: gracias al portalanzas y al gancho integrado para la manguera, el equipo siempre tiene sus accesorios a punto. El contador de horas de servicio indica los tiempos de marcha exactos de la bomba. Almacenamiento seguro: accesorios y herramientas se guardan en un compartimento protegido. Fácil de transportar: el principio de carretilla para sacos permite transportar los equipos más fácilmente que los equipos de cuatro ruedas, sobre todo en terreno impracticable, como en las obras. Fiable y segura: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento KÄRCHER proporciona la presión necesaria. Una protección opcional contra falta de agua protege tanto al usuario como a la bomba.
Características y ventajas
Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento
- Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.
Almacenaje seguro
- Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido.Para tenerlo todo siempre ordenado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|150 - máx. 500 / 15 - máx. 50
|Caudal (l/h)
|500 - 900
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Combustible
|Eléctrica
|Potencia del motor (kW)
|15
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 440 / 60
|Tipo de bombas
|Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo
|Peso sin accesorios (kg)
|150
|Peso (con accesorios) (kg)
|195
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola industrial
- Lanza de acero inoxidable: 700 mm
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Heavy duty
- Válvula de seguridad
- Contador de horas de funcionamiento