Elaboración de platos preparados
Para obtener los productos finales, a menudo complejos, deben combinarse diferentes ingredientes y materias primas. Con la complejidad de los procesos aumenta el peligro de contaminaciones cruzadas y, con ello, la importancia de una higiene profesional.
La limpieza es esencial
Los platos preparados son recetas complejas cuya elaboración exige unos altos requisitos de limpieza e higiene.
En la elaboración de platos preparados se combinan materias primas con ingredientes de diferentes características. Con la complejidad de estos procesos aumenta el peligro de contaminaciones cruzadas, que tan solo puede evitar con una limpieza e higiene óptimas. Para la eliminación fiable de grandes cantidades de suciedad de cintas transportadoras, instalaciones de producción y suelos son ideales nuestros potentes aspiradores en seco y en húmedo con dos motores, depósitos de acero inoxidable y controles electrónicos del nivel de llenado. También puede utilizar nuestras limpiadoras de alta presión modelo Food en su versión en acero inoxidable. Son resistentes al agua caliente hasta 85 °C y disponen de dos depósitos de detergente con función de aclarado. Todas las piezas de latón especial que conducen agua son aptas para el contacto con alimentos.
En todas las superficies y sin dejar rastro de manchas
Puede limpiar amplias superficies de manera eficaz y rentable con nuestras barredoras aspiradoras y fregadora aspiradoras configurables individualmente, disponibles en diferentes tamaños y variantes. Nuestras barredoras aspiradoras con conductor sentado y con limpieza automática del filtro Tact logran unos resultados de limpieza óptimos. El cepillo cilíndrico de barrido en el eje trasero permite superar descansillos altos sin problemas. Gracias al llenado automático de agua limpia, nuestras fregadorasaspiradoras con conductor sentado o de pie se consigue ahorrar tiempo, y con Dose, la dosificación de detergente exacta y uniforme del 0 al 3 %, además mucho detergente.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la industria alimenticia.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como mermas, accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos
