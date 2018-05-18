Elaboración de platos preparados

Para obtener los productos fina­les, a menudo complejos, deben combinarse diferentes ingredientes y materias primas. Con la com­plejidad de los procesos aumenta el peligro de contaminaciones cruzadas y, con ello, la importan­cia de una higiene profesional.

La limpieza es esencial

Los platos preparados son recetas complejas cuya elaboración exige unos altos requisitos  de limpieza e higiene.

En la elaboración de platos preparados se combinan materias primas con ingredientes de diferentes características. Con la comple­jidad de estos procesos aumenta el peligro de contaminaciones cruzadas, que tan solo puede evitar con una limpieza e higiene ópti­mas. Para la eliminación fiable de grandes cantidades de suciedad de cintas transporta­doras, instalaciones de producción y suelos son ideales nuestros potentes aspiradores en seco y en húmedo con dos motores, depósitos de acero inoxidable y controles electrónicos del nivel de llenado. También puede utilizar nuestras limpiadoras de alta presión modelo Food en su versión en acero inoxidable. Son resistentes al agua caliente hasta 85 °C y dis­ponen de dos depósitos de detergente con función de aclarado. Todas las piezas de latón especial que conducen agua son aptas para el contacto con alimentos.

En todas las superficies y sin dejar rastro de manchas

Puede limpiar amplias superficies de manera eficaz y rentable con nuestras barredoras­ aspiradoras y fregadora ­aspiradoras confi­gurables individualmente, disponibles en diferentes tamaños y variantes. Nuestras barredoras ­aspiradoras con conductor sen­tado y con limpieza automática del filtro Tact logran unos resultados de limpieza óptimos. El cepillo cilíndrico de barrido en el eje tra­sero permite superar descansillos altos sin problemas. Gracias al llenado automático de agua limpia, nuestras fregadoras­aspiradoras con conductor sentado o de pie se consigue ahorrar tiempo, y con Dose, la dosificación de detergente exacta y uniforme del 0 al 3 %, además mucho detergente.

Vorteile Leasing

Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?

Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la industria alimenticia.

Los costos de la limpieza se componen principalmente de:

  • Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
  • El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
  • Los costos de oportunidad, como mermas, accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos

En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.  

Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:

  • Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
  • Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.

De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.

Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos

Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

