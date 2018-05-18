Elaboración de productos lácteos

En las lecherías, la limpieza y des­infección adquieren una mayor relevancia. El producto de salida de la leche, así como sus deriva­dos, deben protegerse de la falta de higiene y del crecimiento microbiano.

Higiénico y sin gérmenes

Los lácteos son especialmente propicios para el crecimiento microbiano. La limpieza y desinfección profesionales son indispensables en todas las zonas de las centrales lecheras.

Garantice la limpieza e higiene con nuestros sistemas para la limpieza profesional de depósitos de leche: instalaciones de lavado para vehículos industriales con los deter­gentes adecuados e instalaciones de trata­miento de agua eco lógicas. Nuestra instalación de lavado para vehículos industriales TB es fiable, rentable y flexible. El concepto de la instalación le ofrece una tecnología robusta y de bajo mantenimiento, una modularidad sin límites y un manejo fácil. Para la limpieza interior puede utilizar nuestros sistemas modu­lares con cabezales pulverizadores específi­cos para cada cliente y el posterior secado. De este modo, puede reducir los tiempos de inactividad y de limpieza.

No queda ni rastro de mancha

Para las tuberías se pueden utilizar nuestros sistemas de bombas de alta presión y boqui­llas para limpieza de tuberías giratorias. Con nuestras limpiadoras de alta presión modelo Food blancas y los accesorios adecuados, como el kit Inno Foam, puede limpiar y des­infectar las instalaciones de producción rápida y eficazmente. Con una lanza de alta presión curva elimina cómodamente la sucie­dad por ejemplo, de las tuberías del techo. Para eliminar el agua y los residuos de cal por debajo de los equipos y en lugares de difícil acceso, recurra a la limpiadora de superficies plana con aspiración. Esta limpia con el máximo rendimiento de superficie y sin salpicaduras y aspira el agua sucia al mismo tiempo automáticamente.

Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?

Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la industria alimenticia.

Los costos de la limpieza se componen principalmente de:

  • Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
  • El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
  • Los costos de oportunidad, como mermas, accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos

En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.  

Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:

  • Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
  • Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.

De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.

Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos

