Elaboración de productos lácteos

Higiénico y sin gérmenes

Los lácteos son especialmente propicios para el crecimiento microbiano. La limpieza y desinfección profesionales son indispensables en todas las zonas de las centrales lecheras.

Garantice la limpieza e higiene con nuestros sistemas para la limpieza profesional de depósitos de leche: instalaciones de lavado para vehículos industriales con los deter­gentes adecuados e instalaciones de trata­miento de agua eco lógicas. Nuestra instalación de lavado para vehículos industriales TB es fiable, rentable y flexible. El concepto de la instalación le ofrece una tecnología robusta y de bajo mantenimiento, una modularidad sin límites y un manejo fácil. Para la limpieza interior puede utilizar nuestros sistemas modu­lares con cabezales pulverizadores específi­cos para cada cliente y el posterior secado. De este modo, puede reducir los tiempos de inactividad y de limpieza.