Procesado posterior de frutas y verduras

Allá donde se deban procesar frutas y verduras, las tareas de limpieza son variadas. Los restos de producción en los equipos y en el suelo, las zonas exteriores y, por supuesto, en los contene­dores de transporte exigen unos elevados requisitos en los equi­pos y los procesos de limpieza.

Limpieza impecable

En el tratamiento de frutas y verduras, las principales tareas de limpieza se centran en evitar contaminaciones cruzadas, recubrimientos y corrosión.

Los productos naturales a menudo traen con­sigo suciedad en el momento de la entrega. Con nuestros vehículos municipales configu­rables individualmente puede limpiar exte­riores rápidamente y a fondo. Con el sistema de sustitución rápida sin herramientas para los más diversos equipos adicionales, puede equipar su barredora en un santiamén para cuidar el césped o para el servicio durante la estación invernal. En interiores puede utilizar nuestras manejables fregadoras ­aspiradoras con conductor sentado para la limpieza de suelos. Un labio de secado en forma de «V» proporciona aquí una recogida a fondo de la suciedad. Con el sistema de enjuague opcio­nal del depósito puede obtener una higiene incluso mejor. En total, ahorra hasta un 70 % de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua.

Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?

Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la industria alimenticia.

Los costos de la limpieza se componen principalmente de:

  • Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
  • El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
  • Los costos de oportunidad, como mermas, accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos

En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.  

Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:

  • Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
  • Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.

De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.

