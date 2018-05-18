Procesado posterior de frutas y verduras
Allá donde se deban procesar frutas y verduras, las tareas de limpieza son variadas. Los restos de producción en los equipos y en el suelo, las zonas exteriores y, por supuesto, en los contenedores de transporte exigen unos elevados requisitos en los equipos y los procesos de limpieza.
Limpieza impecable
En el tratamiento de frutas y verduras, las principales tareas de limpieza se centran en evitar contaminaciones cruzadas, recubrimientos y corrosión.
Los productos naturales a menudo traen consigo suciedad en el momento de la entrega. Con nuestros vehículos municipales configurables individualmente puede limpiar exteriores rápidamente y a fondo. Con el sistema de sustitución rápida sin herramientas para los más diversos equipos adicionales, puede equipar su barredora en un santiamén para cuidar el césped o para el servicio durante la estación invernal. En interiores puede utilizar nuestras manejables fregadoras aspiradoras con conductor sentado para la limpieza de suelos. Un labio de secado en forma de «V» proporciona aquí una recogida a fondo de la suciedad. Con el sistema de enjuague opcional del depósito puede obtener una higiene incluso mejor. En total, ahorra hasta un 70 % de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la industria alimenticia.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como mermas, accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos