Producción industrial de alimentos para animales

Alimento limpio para todos los animales

La producción de una alimen­tación de calidad para animales de cría y domésticos supone unos elevados requisitos en lo que respecta a la limpieza y la higiene en la producción.

Uno de los principales desafio es la liberación de grandes cantidades de polvo, seco, pegajoso o húmedo. Kärcher para un uso móvil en distintas partes de nuestra cadena de produccion recomendamos nuestros aspiradores de uso industrial con depósito de acero inoxidable. Mientras que para grandes cantidades de polvo en lugares fijos, nuestros aspiradores estacionarios con mangueras estáticas inductivas y diversas boquillas han demostrado su eficacia. Gracias a ellos puede aspirar grandes cantidades de polvo rápidamente, incluso en el trabajo por turnos.

Otro desafio interesante es la limpieza higiénica de silos y depó­sitos, que es perfectamente posible con nuestras soluciones de sistema modulares configuradas de acuerdo con sus necesidades particulares. Le ofrecemos componentes combinables libremente entre sí: cabezales de limpieza interior, bombas de alta presión, generadores de agua caliente, control, accesorios y detergentes.