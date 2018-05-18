Producción industrial de alimentos para animales
La alta calidad de los alimentos para animales tan solo puede garantizarse con unas condiciones de producción controladas. Las contaminaciones deben desterrarse de manera fiable. Y la aspiración de grandes cantidades de polvo volátil, viscoso o húmedo supone un verdadero reto.
Alimento limpio para todos los animales
La producción de una alimentación de calidad para animales de cría y domésticos supone unos elevados requisitos en lo que respecta a la limpieza y la higiene en la producción.
Uno de los principales desafio es la liberación de grandes cantidades de polvo, seco, pegajoso o húmedo. Kärcher para un uso móvil en distintas partes de nuestra cadena de produccion recomendamos nuestros aspiradores de uso industrial con depósito de acero inoxidable. Mientras que para grandes cantidades de polvo en lugares fijos, nuestros aspiradores estacionarios con mangueras estáticas inductivas y diversas boquillas han demostrado su eficacia. Gracias a ellos puede aspirar grandes cantidades de polvo rápidamente, incluso en el trabajo por turnos.
Otro desafio interesante es la limpieza higiénica de silos y depósitos, que es perfectamente posible con nuestras soluciones de sistema modulares configuradas de acuerdo con sus necesidades particulares. Le ofrecemos componentes combinables libremente entre sí: cabezales de limpieza interior, bombas de alta presión, generadores de agua caliente, control, accesorios y detergentes.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la industria alimenticia.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como mermas, accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
