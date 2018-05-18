Producción y envasado de bebidas
Las empresas de la industria cervecera y de bebidas deben garantizar que sus productos sean perfectos en cuanto a sabor e higiene, lo cual no es tarea fácil teniendo en cuenta las grandes cantidades, la elevada humedad del aire, los estrechos caminos, las grandes superficies de almacenamiento y las tuberías kilométricas.
Limpieza refrescante
Para fabricar bebidas con una calidad constante y un sabor impecable, la limpieza debe estar adaptada de manera óptima al proceso de producción.
Con nuestras barredora saspiradoras con conductor sentado y con cepillo lateral de media luna, protege de la suciedad a sus mercancías en el exterior y en el almacén. Las superficies grandes y las esquinas se pueden limpiar muy cómodamente y en poco tiempo, en tan solo unas pocas pasadas. Otras ventajas para usted son el vaciado en alto electrohidráulico, la limpieza del filtro Tact totalmente automática para un trabajo casi sin polvo o el sistema Intelligent Key de Kärcher, con el que pueden asignarse diferentes derechos a diferentes usuarios. Puede limpiar depósitos y tuberías con nuestras limpiadoras de alta presión móviles, así como con nuestras instalaciones de alta presión estacionarias con varios puntos de uso. Las instalaciones de alta presión estacionarias están listas en todo momento con solo pulsar un botón, sin tiempos de ajuste ni transporte de equipos móviles. Con accesorios como la manguera para limpieza de tuberías y las boquillas para limpieza de tuberías, las tuberías quedan totalmente limpias. La manguera de 4 m entra en la tubería a través de la boquilla para limpieza de tuberías con las boquillas orientadas 30° hacia atrás.
Limpieza en profundidad con vapor
El elevado nivel de humedad en la fabricación de bebidas favorece la formación de moho. Limpie lugares críticos con nuestras limpiadoras de vapor para conseguir una desinfección eficaz sin productos químicos. Certificado por un laboratorio independiente. Con nuestra limpiadora de superficies de acero inoxidable con aspiración del agua sucia puede limpiar incluso las paredes con agua caliente hasta a 85 °C. Para pasillos y zonas de almacén estrechas puede utilizar nuestras fregadoras aspiradoras totalmente configurables: los cabezales de cepillos, toberas, funcionamiento de red o con batería, así como muchos otros detalles de equipamiento adicionales pueden elegirse según las necesidades.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la industria alimenticia.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como mermas, accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos