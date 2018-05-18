Tratamiento de carnes, aves y pescados

Limpieza sin concesiones

En la limpieza de mataderos cuentan la minuciosidad, el cumplimiento de las normas de higiene y el tiempo. Esto no es tarea fácil, habida cuenta de la suciedad resistente como la sangre, grasas y albúminas.

La higiene comienza ya en la zona de entrega. Aquí debe limpiar con nuestras limpiadoras de alta presión de agua caliente con un agua a 80 °C. A igual presión, puede limpiar de un modo mucho más eficaz con agua caliente que con agua fría, ya que disuelve las albúminas, grasas y aceites. Al limpiar con agua caliente, con la misma presión, obtiene un mejor resul­tado de limpieza y ahorra hasta un 35 % de tiempo de trabajo. Al mismo tiempo, con la limpieza con agua caliente y con poco o nada de desinfectante, reduce considerablemente los gérmenes y protege el medioambiente. Nuestras limpiadoras de alta presión con agua caliente pueden aumentar la temperatura del agua en la etapa de vapor hasta 155 °C.