Tratamiento de carnes, aves y pescados
Aquí, los restos de alimentos, las grasas, albúminas y otros tipos de suciedad deben eliminarse sin dejar restos para que los gérmenes y bacterias no tengan ninguna oportunidad. Nuestro producto estrella para usted: la limpiadora de alta presión modelo Food en versión de acero con manguera de alta presión resistente a las grasas animales.
Limpieza sin concesiones
En la limpieza de mataderos cuentan la minuciosidad, el cumplimiento de las normas de higiene y el tiempo. Esto no es tarea fácil, habida cuenta de la suciedad resistente como la sangre, grasas y albúminas.
La higiene comienza ya en la zona de entrega. Aquí debe limpiar con nuestras limpiadoras de alta presión de agua caliente con un agua a 80 °C. A igual presión, puede limpiar de un modo mucho más eficaz con agua caliente que con agua fría, ya que disuelve las albúminas, grasas y aceites. Al limpiar con agua caliente, con la misma presión, obtiene un mejor resultado de limpieza y ahorra hasta un 35 % de tiempo de trabajo. Al mismo tiempo, con la limpieza con agua caliente y con poco o nada de desinfectante, reduce considerablemente los gérmenes y protege el medioambiente. Nuestras limpiadoras de alta presión con agua caliente pueden aumentar la temperatura del agua en la etapa de vapor hasta 155 °C.
Mataderos y zonas de disección
Para la limpieza se recomiendan los detergentes de Kärcher, que eliminan de manera fiable la sangre, la grasa y las albúminas. Para ello resulta perfecta nuestra limpiadora de alta presión modelo Food móvil con manguera resistente a la abrasión y la pistola de alta presión Force Food EASY!, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y permite una fuerza de retención nula. Con el sistema de aplicación de espuma Inno Foam con lanza de chorro doble, se puede aplicar detergente en forma de espuma en una sola operación y aclarar con agua limpia tras el tiempo de actuación. Para la reducción de los gérmenes puede usar nuestro desinfectante y nuestro limpiador con efecto desinfectante.
Cámaras frigoríficas
La eficacia y la vida útil de las cámaras frigoríficas pueden aumentarse considerablemente gracias a la limpieza de las aletas de refrigeración con nuestras limpiadoras de vapor. Nuestros aspiradores y limpiadoras de vapor disponen de la certificación HACCP y pueden alcanzar un resultado de limpieza de primera incluso sin detergente. Además, la autolimpieza im pide la aparición de gérmenes en el equipo después del uso.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la industria alimenticia.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como mermas, accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos