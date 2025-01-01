Mesmo um aspirador doméstico sem fio é mais fácil de usar do que um com fio, pois elimina a necessidade de procurar tomadas, ligar e desligar o cabo. Aspiradores profissionais para líquidos e sólidos com baterias recarregáveis podem aspirar pó fino e lidar bem com a humidade. O seu desempenho é comparável ao dos modelos clássicos.

Limpeza sem eletricidade: da construção à montagem e instalação elétrica

Há muitas situações em que as ferramentas elétricas a bateria são a opção ideal. No entanto, o facto de a tecnologia de limpeza agora também ser móvel e flexível ainda não é amplamente conhecido. As vantagens desta tecnologia são vastas.

Os aspiradores a bateria para líquidos e sólidos, por exemplo, oferecem um desempenho semelhante ao dos seus equivalentes com fio. Com tempos de carregamento curtos, é possível trabalhar sem interrupções, levando duas baterias recarregáveis. Para garantir que os dispositivos sejam compactos e fáceis de manusear, eles possuem recipientes com um volume de cerca de 20 litros, o que é suficiente para uma limpeza local autossuficiente.

Em termos de possíveis utilizações, os aspiradores a bateria para líquidos e sólidos são populares em ambientes onde muitas pessoas trabalham e necessitam de ligação à eletricidade. Na construção comercial, os dispositivos alimentados por bateria eliminam os riscos de tropeços causados por cabos espalhados e a sujidade pode ser limpa imediatamente. A situação é semelhante nos estaleiros de construção, onde muitas vezes é necessário trabalhar em escadas ou andaimes. Sem cabos envolvidos, há maior segurança ao aspirar a sujidade. A humidade causada pela chuva também pode ser facilmente removida numa construção com estrutura de concha, por exemplo.