      Limpeza autossuficiente: opções para limpar sem água e eletricidade

      Seja na limpeza de espaços públicos após um festival na cidade, na limpeza de ferramentas agrícolas no local ou na remoção de sujeira em obras de construção, sempre há momentos em que a limpeza é necessária sem uma conexão direta de água ou eletricidade. Em muitos casos, os dispositivos alimentados por bateria são agora a solução certa, porque os aspiradores sem fio para líquidos e sólidos ou as lavadoras de alta pressão para profissionais são móveis, reduzem os riscos de tropeços e têm um ótimo desempenho. Se forem tarefas de limpeza maiores que precisam ser concluídas sem ligação à rede elétrica e água, as máquinas de limpeza de alta pressão e máquinas de limpeza de alta pressão com água quente, geradores e bombas de água suja são úteis.

      Aspirar pó fino e sujidade: limpar sem eletricidade

      Mesmo um aspirador doméstico sem fio é mais fácil de usar do que um com fio, pois elimina a necessidade de procurar tomadas, ligar e desligar o cabo. Aspiradores profissionais para líquidos e sólidos com baterias recarregáveis podem aspirar pó fino e lidar bem com a humidade. O seu desempenho é comparável ao dos modelos clássicos.

      Limpeza sem eletricidade: da construção à montagem e instalação elétrica

      Há muitas situações em que as ferramentas elétricas a bateria são a opção ideal. No entanto, o facto de a tecnologia de limpeza agora também ser móvel e flexível ainda não é amplamente conhecido. As vantagens desta tecnologia são vastas.

      Os aspiradores a bateria para líquidos e sólidos, por exemplo, oferecem um desempenho semelhante ao dos seus equivalentes com fio. Com tempos de carregamento curtos, é possível trabalhar sem interrupções, levando duas baterias recarregáveis. Para garantir que os dispositivos sejam compactos e fáceis de manusear, eles possuem recipientes com um volume de cerca de 20 litros, o que é suficiente para uma limpeza local autossuficiente.

      Em termos de possíveis utilizações, os aspiradores a bateria para líquidos e sólidos são populares em ambientes onde muitas pessoas trabalham e necessitam de ligação à eletricidade. Na construção comercial, os dispositivos alimentados por bateria eliminam os riscos de tropeços causados por cabos espalhados e a sujidade pode ser limpa imediatamente. A situação é semelhante nos estaleiros de construção, onde muitas vezes é necessário trabalhar em escadas ou andaimes. Sem cabos envolvidos, há maior segurança ao aspirar a sujidade. A humidade causada pela chuva também pode ser facilmente removida numa construção com estrutura de concha, por exemplo.

      A person cleans a dirty floor in a newly renovated room with a Kärcher Battery Wet and Dry Vacuum Cleaner
      A person in protective clothing cleans a wall in the shell with a safety vacuum cleaner.

      Remoção de poeira de construção

      A fraca visibilidade ou o equipamento de trabalho ocioso são apenas algumas das razões para o aumento do pó no local de trabalho. Não é apenas um risco potencial para a segurança, mas também um risco para a saúde dos trabalhadores. Os problemas de saúde relacionados com o pó da construção variam desde irritação e inflamação do sistema respiratório até doenças pulmonares crónicas e um risco acrescido de doenças cardiovasculares. O controlo profissional e a remoção do pó da construção podem garantir eficazmente um ambiente mais seguro.

      Saiba mais

      Os aspiradores a bateria para líquidos e sólidos são úteis para muitas tarefas na construção civil. Isso inclui trabalhos de manutenção no abastecimento de água, limpeza após pequenas infiltrações causadas por chuvas fortes ou durante trabalhos de manutenção e instalação nas propriedades. Eletricistas, instaladores de cozinhas e outros profissionais não precisam de levar vassouras e pá de lixo/esfregões quando estão a trabalhar. Eles podem remover facilmente a sujidade com a ajuda de aspiradores. Isso torna a limpeza autossuficiente mais ergonómica e aumenta a satisfação do cliente.

      A person removes dirt with a Kärcher Battery Wet and Dry Vacuum Cleaner
      A person cleans a staircase with a battery backpack vacuum cleaner

      Dica 1 – Facilmente acessível:

      Os aspiradores a bateria para líquidos e sólidos são tão compactos que podem ser guardados na porta deslizante de carrinhas normais. A partir daí, eles podem ser acessados facilmente e estão prontos para uso sem tempo de configuração adicional.

      Dica 2 – Extração de pó:

      Uma boa adição aos aspiradores de pó e água são os aspiradores de mochila sem fio. Facilitam a limpeza do pó ao trabalhar com uma broca ou outras ferramentas.

      Limpeza com alta pressão sem acesso a água e eletricidade

      Existem duas maneiras de usar uma máquina de lavar de alta pressão sem eletricidade e conexão de água. Em primeiro lugar, existem modelos alimentados a bateria que funcionam sem emissões ou, em alternativa, outros modelos com motores de combustão adequados para utilizações mais prolongadas. Em ambos os casos, basta fornecer água através de um depósito.

      Limpador de alta pressão a bateria para uso externo: limpeza sem eletricidade e água

      As máquinas de limpeza de alta pressão a bateria são leves, fáceis de transportar, têm proteção contra salpicos e estão rapidamente prontas a usar. Os paisagistas, por exemplo, podem limpar as lajes após a instalação, caso estejam sujas. Os agricultores têm a opção de limpar os pulverizadores agrícolas após o uso, por exemplo.

      A remoção dos resíduos de pesticidas pode ser feita com um limpador de alta pressão a água fria alimentado por bateria, para uma limpeza autossuficiente do início ao fim. As máquinas de limpeza de alta pressão a bateria também são adequadas para a limpeza de casas de banho em autoestradas.

      A person wearing a helmet cleans a roof with the help of a Kärcher Battery Powered High-Pressure Cleaner

      Dica – Lavadoras de alta pressão a bateria utilizam baixa voltagem:

      Em países como o Japão ou os EUA, onde a tensão disponível na rede elétrica é menor, as máquinas de lavar de alta pressão sem fio oferecem um desempenho comparável ao dos modelos com fio. Em alternativa, deve estar disponível uma ligação a uma fonte de alimentação industrial com uma tensão mais elevada ou deve ser selecionado um dispositivo com um motor de combustão interna.

      Cleaning a field sprayer

      Limpar corretamente um pulverizador agrícola

      Quer se trate de fertilizantes à base de chá de urtiga e sulfato de cobre na agricultura biológica ou de substâncias químicas nos processos convencionais, quando utilizados de forma responsável, os produtos fitofarmacêuticos servem para garantir o rendimento das culturas e combater pragas, fungos e agentes patogénicos de forma direcionada. No entanto, ao limpar equipamentos de pulverização, como pulverizadores para proteção de culturas (também conhecidos como pulverizadores agrícolas), entre as utilizações, é muito importante evitar que o produto entre no sistema de esgoto e remover adequadamente os resíduos.

      Saiba mais
      Cleaning restrooms and changing rooms

      Limpeza de casas de banho e vestiários

      Há muitas razões pelas quais é necessária uma limpeza cuidadosa nas áreas sanitárias: Dependendo do ambiente, muitas pessoas utilizam casas de banho, chuveiros e vestiários, por exemplo, em edifícios de escritórios, instalações de produção, hotéis, restaurantes, pavilhões desportivos ou centros comerciais. Nas casas de banho, isso leva inevitavelmente ao contacto da pele das pessoas com várias superfícies diferentes que foram tocadas por praticamente todos os utilizadores, como maçanetas, torneiras ou botões de descarga. Desta forma, os microrganismos podem passar de uma pessoa para outra. Isso deve ser evitado seguindo sequências de limpeza definidas.

      Saiba mais
      A person wearing protective clothing cleans scaffolding with a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

      Limpeza de ferramentas elétricas

      Trabalhar eficazmente num estaleiro de construção requer as ferramentas certas. A acumulação de sujidade e poeira pode prejudicar equipamentos como pás, carrinhos de mão e outras ferramentas. Para garantir que o equipamento funcione de forma fiável e segura a longo prazo, a limpeza e manutenção cuidadosas devem ser uma parte essencial da rotina de trabalho. Dependendo do equipamento e da quantidade de sujidade, pode utilizar diferentes dispositivos de limpeza, desde máquinas de limpeza de alta pressão a aspiradores.

      Saiba mais
      A person cleans the bucket of an excavator with a Kärcher High-Pressure Cleaner with combustion engine

      Limpador de alta pressão com motor de combustão

      O espectro de potência dos limpadores de alta pressão equipados com motores de combustão, capazes de serem alimentados a gasolina, diesel ou substitutos sintéticos de energia, apresenta uma gama mais ampla de frequências, devido ao seu maior consumo de energia. Os dispositivos fornecem entre 140 e 250 bar de pressão, com uma vazão entre 500 e 1.000 l/h. O tempo de funcionamento é de 6 a 8 horas, dependendo do tamanho do tanque, razão pela qual tarefas de limpeza mais longas e autossuficientes podem ser realizadas facilmente. Graças ao seu design robusto, as máquinas de limpeza de alta pressão são adequadas para limpar máquinas de construção antes de saírem do local de construção, para operações de limpeza de grande dimensão em armazéns agrícolas ou para limpar locais públicos após um evento.

      A person in protective clothing cleans a red machine with a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

      Limpeza de equipamentos de construção

      A indústria de equipamentos de construção está habituada a ambientes difíceis e complicados. A exposição constante a sujeira, lama, argila, salpicos de tinta e verniz, bem como o acúmulo de concreto seco, podem causar desgaste significativo em equipamentos caros. Para garantir a longevidade e o valor dessas máquinas, é fundamental implementar medidas de limpeza eficazes no canteiro de obras, na empresa e em toda a frota de veículos, incluindo a limpeza de equipamentos de construção. A manutenção e a reparação são igualmente importantes, e a limpeza desempenha um papel vital na conservação destas máquinas. É fundamental compreender a importância da tecnologia de alta pressão e ultra-alta pressão de água fria e quente, gelo seco e limpeza da cabine. Ao fazer isso, você pode ajudar a manter a função e o valor dessas máquinas caras, garantindo assim o sucesso do seu negócio.

      Saiba mais

      Limpeza sem abastecimento de água: reboque de alta pressão para água fria ou quente

      As máquinas de limpeza de alta pressão com água fria ou quente são adequadas como solução universal para uso profissional na construção civil e limpeza industrial. Tanto a água como o combustível são transportados dentro do próprio dispositivo, para que ele possa limpar e funcionar sem ligação à água e à eletricidade, ou seja, de forma autossuficiente.

      Limpeza sem água e sem eletricidade: da remoção de grafites à limpeza de fachadas

      Os limpadores funcionam com gasolina, diesel ou substitutos sintéticos de energia, facilitando a realização de tarefas maiores sem fontes diretas de energia ou água. Os dispositivos têm um desempenho muito elevado e são adequados para sujidade difícil, tornando possível a limpeza de fachadas. Os municípios enfrentam frequentemente o desafio de manter áreas públicas com elevado tráfego pedonal, onde a presença de cabos e mangueiras pode ser um obstáculo, ou onde é necessário remover graffitis e outras marcas indesejadas dos viadutos das pontes. Nesses cenários, o uso desses dispositivos multifacetados pode fornecer uma solução abrangente que aborda todas essas preocupações de forma eficaz. Em caso de abastecimento de água instável ou inerentemente deficiente, por exemplo, em canteiros de obras, o tanque também pode servir como reserva para permitir o trabalho ininterrupto.

      A person cleans a public place with a Kärcher HDS Trailer
      A person removes graffiti with a Kärcher HDS Trailer
      A person in protective clothing removes graffiti from the inside of a house wall

      Remover grafites

      Existem muitos métodos para remover grafites. Desde a limpeza com água quente a alta pressão até vários métodos de jateamento, o método adequado é selecionado de acordo com fatores como o tipo de tinta do grafite, o material do substrato e as regulamentações locais e legais. Além disso, existem opções preventivas para que grafites indesejados possam ser removidos de forma mais conveniente e suave na próxima vez.

      Saiba mais
      Cleaning car parks, paths and outside areas

      Limpeza de parques de estacionamento, caminhos e áreas exteriores

      Seja para ir a um restaurante, fazer compras num supermercado, loja de móveis ou shopping center, ou visitar um médico ou museu, muitas vezes a primeira coisa que os visitantes fazem ao chegar é estacionar o carro e caminhar um pouco até o prédio. Existem vários métodos para causar uma impressão positiva logo à partida, prevenir o risco de acidentes e impedir que a sujidade seja trazida do exterior.

      Saiba mais
      A person on a hoist uses a Kärcher High-Pressure Cleaner for facade cleaning

      Limpeza de fachadas

      As fachadas podem ser feitas de diversos materiais, como gesso, pedra natural, vidro, metal ou madeira. Eles conferem a um edifício uma aparência individual. Para manter o seu apelo visual e valor durante o maior tempo possível, é necessária uma limpeza regular da fachada do edifício. Existem várias técnicas disponíveis, especialmente quando se utilizam equipamentos adequados, como máquinas de limpeza de alta pressão, jatos de areia/água e jatos de gelo seco, que são utilizados profissionalmente dependendo do material e do tipo de sujidade.

      Saiba mais

      Uma solução universal: gerador e bomba de águas residuais para limpeza autossuficiente

      Para aqueles que trabalham em áreas onde não há eletricidade e água disponíveis, um gerador e/ou uma bomba de águas residuais podem ser usados para trabalhar de forma autossuficiente.

      Fornecimento de energia móvel em um ambiente exigente

      Os geradores de nível profissional oferecem mobilidade sem esforço com rodas e pneus de borracha, ao mesmo tempo que são protegidos por uma estrutura resistente de tubos de aço. Estes geradores apresentam opções fiáveis de arranque elétrico e cabo de emergência e funcionam silenciosamente.

      Uma fonte de alimentação móvel pode ser inestimável em vários cenários, desde facilitar o uso de limpadores de alta pressão alimentados por cabo, aspiradores de pó e água e outros equipamentos situados longe de qualquer infraestrutura, até aumentar a flexibilidade e a autossuficiência dos ambientes de trabalho na indústria da construção, agricultura e feiras ao ar livre. Isso permite o carregamento de ferramentas elétricas e equipamentos de limpeza alimentados por bateria, criando um espaço de trabalho ainda mais autónomo.

      É essencial selecionar uma classe de potência adequada para uma determinada aplicação. Por exemplo, ao limpar azulejos ao ar livre com uma máquina de lavar de alta pressão com água quente, recomenda-se um gerador com uma potência nominal de 7 kW. Por outro lado, para o funcionamento eficiente de uma máquina de limpeza de alta pressão com água fria na manutenção profissional de espaços verdes, uma unidade com uma potência nominal de 2,8 kW é ideal.

      A person works with a Flex device on a construction site using a Kärcher Generator

      Abastecimento e remoção de água: bombas de águas residuais para limpeza autossuficiente

      As bombas para águas residuais são utilizadas sempre que é necessário extrair água. Isso pode ocorrer numa cave inundada ou numa vala de escavação. Ao mesmo tempo, as bombas de águas residuais podem ajudar a transportar água de A para B e garantir o abastecimento de água. A bomba também pode ser utilizada para aspirar água e encher tanques que abastecem máquinas de limpeza de alta pressão alimentadas a bateria ou com motor de combustão.

      A person vacuums dirty water out of an excavation trench with a green pipe and a Kärcher Wastewater Pump

      Produtos adequados para a sua área de aplicação

      Aula de AP

      Pacote BVL 5/1 Bp

      Trailer da HDS

      Trailer em HD

      Bomba de águas residuais WWP 45

      Gerador elétrico PGG 8/3

      Guia de vendas para o setor da construção civil

      Descarregar