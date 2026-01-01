Basınçlı yıkayıcı HD 25/15-4 Cage Plus | Kärcher

En zor koşullarda temizlik görevleri için hareketli uzmanımız: HD 25/15-4 Cage Plus ziraat veya inşaat sektörlerinde kullanım için idealdir: Bu üç fazlı mevcut ısıtmasız yüksek basınçlı temizleme makinesi tüm yoğun uygulamalarda etkileyicidir ve saatte 2500 litreye kadar olan su akış hızını yüksek kaliteli krank mili pompası ile sağlanmaktadır . 150 bar düzeyindeki çalışma basıncı ile büyük ahırlarda, büyük inşaat şantiyelerinde, toprak işleri ve kazılarda, taş öğütme tesislerinde bulunan yoğun kirlerle bile baş edebilir . EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi gibi yenilikler operatörü inanılmaz derecede desteklemektedir . Bilinen vida bağlantıları ile karşılaşıldığında, sağlamlık ve uzun ömürden ödün vermeden beş kat daha hızlı çalışma imkanı sağlamaktadır. Ve son olarak, delinmeye karşı dayanıklı tekerlekler makinenin sert zeminlerde bile kolay çalıştırılıp hareket ettirilmesini sağlamaktadır .

Kafes çerçevesi Gelişmiş dış boru çerçevesi Entegre vinç kancası ve aksesuar bölümü ile birlikte Makineye gelebilecek zararlara karşı koruma Daha fazla operasyonel güvenlik için elektronik izleme Sızıntıya karşı koruma ve yumuşak başlangıç çalıştırması Yüksek voltaj ve alçak voltaja karşı koruma İki fazlı kısa devreye karşı koruma En zor görevler içindir Katlanabilir itme kolu ve delinmeye karşı dayanıklı tekerlekler sayesinde yüksek hareket kabiliyeti. Büyük su filtresi pompayı hasara karşı korumaktadır Dayanıklı ve güçlüdür Ekstra büyük krank milleri ve bağlantı çubukları ile birlikte gelişmiş küresel bilyeler Dayanıklı pirinç silindir kafası ve seramik pistonlar