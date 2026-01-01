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    Basınçlı yıkayıcı HD 25/15-4 Cage Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a grey frame, black wheels, and a yellow handle, featuring a visible pump and motor.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 25/15-4 Cage Plus

    Sipariş numarası: 1.353-907.0

    • Azami hareketlilik için delinmeye karşı dayanıklı tekerlekler
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