HDS Fragmanı HDS 13/20 De Tr1 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
HDS Fragmanı
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.524-952.203
Yakıt Tipi
Dizel
Motor üreticisi
Yanmar
Motor gücü (kW) (kW / hp)
19 / 26
Su debisi (l/sa)
900 - 1300
Basınç (Bar / MPa)
60 - 200 / 6 - 20
Eco!verimlilik modunda ısıtma yağı tüketimi (kg/sa)
8.2
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
945
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
3646 x 1747 x 1735
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları