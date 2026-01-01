Bộ khăn lau sàn Microfibre máy làm sạch hơi nước SC, 2 cái | Kärcher

Bộ khăn lau sàn EasyFix bao gồm hai khăn lau sàn thấm hút cao và bền bỉ, được làm từ sợi mịn cao cấp cho đầu phun sàn EasyFix. Chất liệu vải có cấu trúc vòng đặc biệt giúp tăng khả năng hút bụi bẩn tối ưu. Với khả năng thẩm thấu hơi nước cao, bộ khăn này mang lại hiệu quả vệ sinh tuyệt vời và sạch sẽ, kể cả ở các góc và cạnh. Nhờ hệ thống móc dán tiện lợi, khăn lau sàn có thể dễ dàng và nhanh chóng gắn vào đầu phun sàn của máy làm sạch bằng hơi nước: chỉ cần ép nhẹ vào đầu phun EasyFix là hoàn tất. Trong quá trình sử dụng, khăn sẽ giữ chắc chắn và không bị xê dịch. Sau khi vệ sinh xong, bạn có thể tháo khăn khỏi đầu phun EasyFix mà không cần chạm tay vào bụi bẩn: chỉ cần dẫm lên phần tai vải và kéo đầu phun lên là xong.

Chất liệu Microfibre cao cấp Cấu trúc vòng đặc biệt của khăn giúp gom bụi bẩn tối ưu và mang lại hiệu quả làm sạch triệt để trên mọi bề mặt cứng. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt. Hệ thống lắp - tháo tiện lợi Tháo dễ dàng bằng cách dẫm chân lên dây cài trên khăn. Không rơi tuột trong lúc làm việc. Dây cài trên khăn Không cần chạm tay vào bụi bẩn khi thay khăn lau: chỉ cần dẫm lên dây cài và nhấc bàn lau ra khỏi khăn lau. Khu vực ứng dụng (ví dụ: phân chia giữa nhà bếp và phòng tắm) có thể được ghi chú trên phần nhãn ở chân khăn. Khăn che phủ toàn bộ bàn lau sàn Lau các góc cạnh một cách dễ dàng.