Bộ khăn lau sàn Microfibre máy làm sạch hơi nước SC, 2 cái | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-339.0Cấu tạo từ sợi mịn cao cấp lý tưởng để làm sạch các vết bẩn cứng đầu với máy làm sạch hơi nước. Nhờ hệ thống móc dán tiện lợi, bạn có thể thay khăn mà không cần chạm tay vào bụi bẩn.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.075
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.114
Kích thước (D x R x C) (mm)
345 x 115 x 10
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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