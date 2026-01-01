Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau sàn Microfibre máy làm sạch hơi nước SC, 2 cái | Kärcher

    Giá tốt
    Two Kärcher cleaning pads with yellow stripes on a white background, each with a Kärcher logo tag.

    Bộ khăn lau sàn Microfibre máy làm sạch hơi nước SC, 2 cái

    Mã đơn hàng: 2.863-339.0

    Cấu tạo từ sợi mịn cao cấp lý tưởng để làm sạch các vết bẩn cứng đầu với máy làm sạch hơi nước. Nhờ hệ thống móc dán tiện lợi, bạn có thể thay khăn mà không cần chạm tay vào bụi bẩn.