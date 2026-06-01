Máy phun rửa áp lực K 5 Comfort Premium Car lý tưởng để loại bỏ các bụi bẩn xung quanh nhà và ô tô. Được trang bị động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, thiết bị mang lại hiệu suất làm sạch mạnh mẽ và ổn định. Sản phẩm bao gồm Bộ vệ sinh xe hơi với bàn chải xoay có đầu thay thế, khăn microfiibre cao cấp và 1 lít Dung dịch rửa xe. Guồng ống dây tích hợp cùng dây áp lực cao PremiumFlex linh hoạt giúp thao tác thuận tiện và mang lại khả năng di chuyển thoải mái. Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold giúp giảm đáng kể lực giữ cò súng, đảm bảo trải nghiệm làm sạch không mệt mỏi Hệ thống Quick Connect cũng cho phép tháo lắp dây áp lực cao một cách nhanh chóng. Đầu phun đa tia 4 trong 1 chuyển đổi giữa 4 chế độ phun bằng cách xoay thân phun, thích ứng với các nhiệm vụ làm sạch khác nhau. Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1 đảm bảo sự tiện lợi và khả năng phun dung dịch hoàn hảo tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Cáp và phụ kiện có thể được cất giữ gọn gàng trên thân máy. Để tối ưu hiệu quả sử dụng, ứng dụng Kärcher Home & Garden cung cấp ứng dụng tư vấn, tích hợp với các mẹo và thủ thuật hữu ích.

Đầu phun đa tia 4 trong 1 Đa dạng lựa chọn làm sạch nhờ 4 đầu phun khác nhau trong một thân phun. Không cần thay đổi đầu phun giúp tăng tính tện lợi. Chỉ cần xoay đầu phun để thay đổi chế độ phun. Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1 Giải pháp chất tẩy rửa cải tiến mang lại sự linh hoạt tối đa và định lượng tối ưu cho từng công việc làm sạch. Chất tẩy rửa có thể được phân phối qua thiết bị và đầu phun Multi Jet hoặc để tạo nhiều bọt hơn, qua đầu phun bọt kèm liều lượng chất tẩy rửa. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài Dây phun áp lực cao PremiumFlex Ống mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa. Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút. Guồng ống cố định dây áp lực cao để máy luôn được sẵn sàng sử dụng. Ống áp lực cao được bảo vệ tối ưu và cất giữ gọn gàng mà không chiếm nhiều diện tích. Thuận thiện thao tác - ống dây áp lực luôn sẳn sàng kéo vào và thu lại Trung tâm trọng lực thấp giúp máy đứng vững ngay cả trên bề mặt nghiêng. Hiệu suất vượt trội Động cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao. Vận chuyển công thái học Tay cầm dạng ống lồng với cơ chế chốt khóa cho phép di chuyển dễ dàng, thoải mái và công thái học. Bánh xe có cấu trúc thành phần mềm giúp thiết bị di chuyển một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Tay cầm cho phép nâng thiết bị một cách dễ dàng và thuận tiện. Ứng dụng Home & Garden Ứng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến ​​thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi. Tính năng bền vững Thiết kế với 25% nhựa tái chế¹⁾ Tiết kiệm nước lên đến 80% so với vòi xịt vườn thông thường.²⁾