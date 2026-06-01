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    Kärcher K5 high-pressure cleaner with accessories, including two brushes, spray gun, detergent bottles, and hose attachments, on a white background.

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    Máy phun rửa áp lực cao

    K 5 Comfort Premium Car

    Mã đơn hàng: 1.324-807.0

    • Động cơ làm mát bằng nước, hiệu suất làm sạch 40 m²/giờ
    • Vòi phun đa tia 4 trong 1
    🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: Mua máy K 5 Comfort Premium Car sẽ được mua kèm miễn phí Guồng ống HR 1.15.

    Để mua kèm miễn phí, quý khách vui lòng thực hiện theo 2 bước sau:

    1. Thêm máy K 5 Comfort Premium Car vào giỏ hàng.

    2. Nhấn vào link bên dưới để thêm Guồng ống HR 1.15 vào giỏ hàng.

    👉 Lưu ý: Tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của Guồng ống về mức 0đ.

    Bấm vào đây để mua guồng ống.

    Thời gian áp dụng: từ 18/06 - 30/06/2026.

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    Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện.
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    Thử nghiệm nội bộ: Lưu lượng của máy phun rửa áp lực bằng 40% so với vòi tưới vườn, đồng thời giảm một nửa thời gian làm sạch. Lưu lượng và lượng nước, thời gian tiết kiệm thực tế thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị, mức độ bám bẩn và vị trí.