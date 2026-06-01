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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-389.0Sẵn sàng sử dụng ngay với cuộn ống tưới HR 1.15 trang bị khung chống gỉ, đi kèm các phụ kiện: móc treo tường, 15m + 2m ống nước 1/2" PrimoFlex®, đầu phun, bộ 4 khớp nối, đầu nước vào 3/4".
- Quý khách sẽ được mua kèm Guồng ống HR 1.15 với giá 0đ khi mua kèm máy K 5 Comfort Premium Car.
- Nếu quý khách đã thêm máy K 5 Comfort Premium Car vào giỏ hàng, xin vui lòng thêm tiếp Guồng ống HR 1.15. Tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của Guồng ống về mức 0đ.
Thời gian áp dụng: từ 18/06 - 30/06/2026.
Chiều dài ống nước (m)
15
Công suất của ống (m)
Tối đa 15
Áp suất nổ (bar)
24
Trọng lượng (Kg)
2.938
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.892
Kích thước (D x R x C) (mm)
415 x 266 x 257
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