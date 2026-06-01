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    Kärcher hose reel with yellow and black hose, featuring a grey nozzle and handle, set on a white background.

    Guồng ống HR 1.15

    Mã đơn hàng: 2.645-389.0

    Sẵn sàng sử dụng ngay với cuộn ống tưới HR 1.15 trang bị khung chống gỉ, đi kèm các phụ kiện: móc treo tường, 15m + 2m ống nước 1/2" PrimoFlex®, đầu phun, bộ 4 khớp nối, đầu nước vào 3/4".
    🎁 LƯU Ý ĐẶC BIỆT: ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI MUA KÈM 0Đ:

    - Quý khách sẽ được mua kèm Guồng ống HR 1.15 với giá khi mua kèm máy K 5 Comfort Premium Car.

    - Nếu quý khách đã thêm máy K 5 Comfort Premium Car vào giỏ hàng, xin vui lòng thêm tiếp Guồng ống HR 1.15. Tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của Guồng ống về mức 0đ.

    Thời gian áp dụng: từ 18/06 - 30/06/2026.