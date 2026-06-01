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    Kärcher steam cleaner with accessories including floor nozzle, hand nozzle, extension tubes, and cleaning cloths on a white background.

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    SC 3 EasyFix GNF Edition

    Mã đơn hàng: 1.513-665.0

    • Khoang chứa nước có thể được châm thêm bất cứ lúc nào - giúp công việc làm sạch diễn ra liên tục, không bị gián đoạn
    • Sẵn sàng để sử dụng trong 30s
    • Với bộ lau sàn EasyFix
    🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: Mua Máy làm sạch bằng hơi nước sẽ được mua kèm miễn phí Bộ khăn lau sàn Microfibre.

    Để mua kèm miễn phí, quý khách vui lòng thực hiện theo 2 bước sau:

    1. Thêm máy Máy làm sạch bằng hơi nước vào giỏ hàng.

    2. Nhấn vào link bên dưới để thêm Bộ khăn lau sàn Microfibre vào giỏ hàng.

    👉 Lưu ý: Tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của Guồng ống về mức 0đ.

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    Thời gian áp dụng: từ 18/06 - 30/06/2026.

    ¹⁾
    Khi làm sạch tại chỗ bằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher, cụ thể là phun hơi nước trong 30 giây ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có thể loại bỏ 99,999% virus có màng bọc, chẳng hạn như virus cúm (ngoại trừ virus viêm gan B), trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường trong gia đình. (Vi khuẩn thử nghiệm: Modified vaccinia virus Ankara).
    ²⁾
    Khi làm sạch với tốc độ 30 cm/s ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có khả năng loại bỏ 99,99% tất cả các loại vi khuẩn phổ biến trong gia đình sẽ bị tiêu diệt trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường (vi khuẩn thử nghiệm: Enterococcus hirae).
    ³⁾
    Việc sử dụng bộ lọc khử cặn giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị lên gấp 10 lần (dựa trên điều kiện vận hành không có bộ lọc, độ cứng nước 20 °dH và độ cứng cacbonat 15 °dH, theo các thử nghiệm độ bền nội bộ). Việc thay thế bộ lọc cặn định kỳ theo khuyến nghị bảo dưỡng là vô cùng quan trọng.
    ⁴⁾
    Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện.
    ⁵⁾
    Ngoại trừ các chi tiết sử dụng cơ chế gắn kết dạng móc – vòng
    ⁶⁾
    Mỗi khi đồ vải được giặt, các sợi vi nhựa (microfibres) sẽ bị thải ra và cuối cùng trôi ra đại dương. Tỷ lệ phân hủy của sợi polyester sử dụng công nghệ CiCLO® là 94,3% trong 3,7 năm, trong khi tỷ lệ này ở sợi polyester thông thường chỉ là 4,9% trong 3,7 năm (theo tiêu chuẩn ASTM D6691). Khăn này không thể dùng để ủ phân hữu cơ. Vui lòng thải bỏ theo đúng quy định xử lý rác thải tại địa phương. Logo và nhãn hiệu CiCLO® là các thương hiệu đã được đăng ký của Intrinsic Advanced Materials, LLC.