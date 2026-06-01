Máy làm sạch bằng hơi nước vượt trội hơn trong một bước – phiên bản giới hạn màu đen SC 3 EasyFix Go!Further, được làm từ 35% vật liệu tái chế⁴⁾ và sở hữu các phụ kiện độc quyền, mang lại kết quả làm sạch tốt nhất và mức độ tiện dụng cao. Thiết bị sẵn sàng khởi động chỉ sau 30 giây làm nóng và loại bỏ tới 99.999% vi-rút¹⁾ và 99.99% tất cả các loại vi khuẩn phổ biến trong gia đình²⁾ trên các bề mặt cứng. Bàn lau sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt và công nghệ lamella đảm bảo tính công thái học tối đa trong quá trình sử dụng và mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo. Khăn lau sàn Re!Fibe đi kèm được làm từ 100% polyester tái chế với công nghệ CiCLO®⁵⁾ và có thể dễ dàng gắn vào bàn lau sàn bằng hệ thống khóa dán (Velcro) tiện lợi và tháo gỡ mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn. Một phụ kiện độc quyền khác là khăn lau cầm tay linh hoạt, rất lý tưởng để làm sạch các vết bẩn cứng đầu trên các bề mặt phẳng và đặc biệt là các bề mặt cong như bồn rửa và bồn tắm. Ngăn chứa nước có thể châm thêm liên tục cho phép công việc diễn ra không bị gián đoạn, trong khi đó, lõi lọc cặn sẽ tự động khử cặn nước, giúp tăng tuổi thọ của thiết bị.

Thời gian đun nóng nhanh Với thời gian đun nóng nhanh kỷ lục chỉ 30s, thiết bị luôn sẵn sàng để sử dụng trong tích tắc. Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng Kết quả làm sạch tối ưu trên mọi loại sàn cứng trong nhà nhờ vào công nghệ lamella hiệu quả. Đầu phun linh hoạt giúp làm sạch tiện lợi và dễ dàng Tính năng bền vững Thiết kế với 35% nhựa tái chế⁴⁾ Sử dụng hộp khử cặn giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị lên gấp 10 lần³⁾ Nhờ sử dụng khăn lau Re!Fibe làm từ 100% polyester tái chế tích hợp công nghệ CiCLO®⁵⁾, tình trạng ô nhiễm nguồn nước do hạt vi nhựa được giảm thiểu đáng kể⁶⁾ Chế độ phun hơi không ngừng và tích hợp bộ lọc cặn vôi Khoang chứa nước có thể được châm thêm bất cứ lúc nào - giúp công việc làm sạch diễn ra liên tục, không bị gián đoạn Phụ kiện đa chức năng Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,… Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến. Khóa an toàn trên súng phun hơi Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng. Điều khiển lượng hơi nước 2 mức độ trên tay cầm. Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn. Khoang chứa phụ kiện và vị trí lưu trữ phụ kiện Khoang cất giữ phụ kiện tiện lợi. Công tắc tắt/mở trên thiết bị Bật/tắt thiết bị dễ dàng