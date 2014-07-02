Kit de juntas tóricas
Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.
Características y ventajas
Cambio de juntas tóricas
- Fácil cambio de las juntas tóricas y los tapones de seguridad en los accesorios de limpiadoras de alta presión
Cambio sencillo
- Muy fácil para el usuario
Junta/s tórica/s de repuesto
- Larga vida útil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|17 x 17 x 13