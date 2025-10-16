La lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras permite limpiar también puntos de difícil acceso, como por ejemplo fachadas, de forma rápida y sin esfuerzo. La articulación ajustable en 180 grados es una ventaja adicional que posibilita, entre otras cosas, la limpieza de invernaderos, tejados inclinados y cocheras. Gracias al cómodo mecanismo telescópico accionado con un botón el manejo es muy sencillo. La lanza pulverizadora telescópica extensible entre 1,20 y 3,70 metros permite la limpieza de superficies a una altura de hasta cinco metros. Es posible la cómoda fijación de todo tipo de pistolas. Con las pistolas Full Control Plus o Smart Control la presión se regula cómodamente en los propios dispositivos.