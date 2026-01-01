CarpetPro Imprägnierung RM 762 | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.295-852.0Woolsafe-zertifizierte Imprägnierung für alle textilen Flächen. Versiegelt die Fasern, erhöht deren Widerstandsfähigkeit und bietet Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
2
pH-Wert
5
Gewicht (kg)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete