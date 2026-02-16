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    Professional - Für gewerbliche und industrielle Anwender | Kärcher

    Das Profi Sortiment für gewerbliche und industrielle Anwender jeder Branche

    Wir bieten mit unserem Professional Sortiment die Komplettlösung für Ihre Reinigungsaufgabe, als funktionelles, abgestimmtes System – innovative und effiziente Branchenlösungen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das Kärcher System. Für Profis von Profis.

    Original Zubehoer Professional

    Original-Zubehör

    Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.

    Reinigungsmittel

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    Zusammen mit genau auf bestimmte Aufgaben abgestimmten Reinigungsmitteln bringen Kärcher Geräte Höchstleistung.

    REINIGUNGSMITTEL ENTDECKEN

    Kärcher Professional Produktberater

    Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät für Sie. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

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    Mülltonnen reinigen

    Lösungen, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Automotive

      

    Baugewerbe

        

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    Produktneuheiten

    PRODUKTNEUHEITEN AUS DEM BEREICH PROFESSIONAL

    Entdecken Sie alle Neuheiten aus dem Professional Sortiment im Bereich Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, Industriesauger, Nass- und Trockensauger, Kehrmaschinen und vieles mehr. 

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