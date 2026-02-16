Original-Zubehör
Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.
Wir bieten mit unserem Professional Sortiment die Komplettlösung für Ihre Reinigungsaufgabe, als funktionelles, abgestimmtes System – innovative und effiziente Branchenlösungen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das Kärcher System. Für Profis von Profis.
Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät für Sie. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.
PRODUKTNEUHEITEN AUS DEM BEREICH PROFESSIONAL
Entdecken Sie alle Neuheiten aus dem Professional Sortiment im Bereich Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, Industriesauger, Nass- und Trockensauger, Kehrmaschinen und vieles mehr.
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