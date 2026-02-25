Outdoor Power Equipment | Kärcher

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Kärcher vor Ort - für Sie und Ihre Aufgaben.
Unsere Fachhandelspartner beraten Sie gerne persönlich und kompetent. Tauchen Sie ein in die Welt von Kärcher und lassen Sie sich begeistern.
Akkupower für Profis - Wechseln Sie vom Laubbläser auf die Heckenschere oder den Rasenmäher – und den Akku nehmen Sie einfach mit. Beim Kärcher Outdoor Power Equipment passen alle Akkus der 36-Volt-Klasse für alle Geräte. Damit sind Sie immer sofort einsatzbereit. Mit der hohen Leistung und Ausdauer unserer Akkugeräte erzielen Sie bei jeder Arbeit optimale Ergebnisse. Und Sie arbeiten geräuscharm, ergonomisch und komfortabel. Das ist Kärcher Qualität für höchste Ansprüche und Ihre individuellen Anforderungen. Genau die richtigen Geräte für alle Arbeiten in der professionellen Grünpflege.
Kärcher vor Ort - für Sie und Ihre Aufgaben.
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Die multifunktionalen Geräteträger und Saugkehrmaschinen sind bei unseren Partnern der Kommunen und Dienstleistern schon seit Jahren in den Bereichen Winterdienst, Grünpflege und Reinigung im Einsatz. Die neuen akkubetriebenen Arbeitsgeräte sind die optimale Ergänzung für alle Arbeitseinsätze und unterstützen die Anwender täglich – besonders an schwer zugänglichen Stellen.
Wir denken nachhaltig – für die Natur und unsere Kunden
Wir arbeiten stets an den neuesten Innovationen und Technologien. Denn Nachhaltigkeit ist für uns keine Phrase, sondern eine Verpflichtung.
Ein logischer Schritt: unsere akkubetriebenen Geräte
Wir schonen Umwelt und Anwender – durch geringe Emissionen, Vibrationen und Lautstärke.
Unser Versprechen: Service, der begeistert
Egal bei welchem Anliegen – Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen mit Antworten und Tipps zur Seite.
Ein eingespieltes Team: Die akkubetriebenen Handgeräte sind perfekt auf die multifunktionalen Kommunalmaschinen von Kärcher abgestimmt. Der Laubbläser bläst Schmutz, Müll und Blätter von schwer zugänglichen Stellen vor die Kehrmaschine, die sie sofort aufnimmt. Durch das flexible Zusammenspiel bieten sich unzählige Einsatzmöglichkeiten und ein sicheres und effizientes Arbeiten. Dank der Doppelsitzkammer in der MC 130 können die Arbeiter bequem zum nächsten Einsatz fahren.
Die stufenlose Drehzahlregelung reguliert die Blasgeschwindigkeit aufs Genaueste und passt damit perfekt für jede Aufgabe. Bei hartnäckigem Schmutz hilft die Turbo-Taste. Mit nur einem Knopfdruck erreicht der Laubbläser maximale Leistung.
Anwendung:
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