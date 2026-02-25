Outdoor Power Equipment | Kärcher

Die multifunktionalen Geräteträger und Saugkehrmaschinen sind bei unseren Partnern der Kommunen und Dienstleistern schon seit Jahren in den Bereichen Winterdienst, Grünpflege und Reinigung im Einsatz. Die neuen akkubetriebenen Arbeitsgeräte sind die optimale Ergänzung für alle Arbeitseinsätze und unterstützen die Anwender täglich – besonders an schwer zugänglichen Stellen.

Wir denken nachhaltig – für die Natur und unsere Kunden

Wir arbeiten stets an den neuesten Innovationen und Technologien. Denn Nachhaltigkeit ist für uns keine Phrase, sondern eine Verpflichtung.

Ein logischer Schritt: unsere akkubetriebenen Geräte

Wir schonen Umwelt und Anwender – durch geringe Emissionen, Vibrationen und Lautstärke.

Unser Versprechen: Service, der begeistert

Egal bei welchem Anliegen – Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen mit Antworten und Tipps zur Seite.