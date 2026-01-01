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    SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform | Kärcher

    Kärcher Glasreiniger-Flasche mit blauem Deckel, Etikett zeigt Bürogebäude.

    SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform

    Bestellnummer: 6.295-687.0

    Gebrauchsfertiger, schnell und streifenfrei trocknender Glasreiniger auf Alkoholbasis. Eignet sich auch zur schonenden Reinigung von Kunststoffoberflächen. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
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