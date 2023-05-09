Cepillo suave
Para un montaje sencillo en lanzas telescópicas o lanzas de alta presión de Kärcher: cepillo con cerdas suaves para una limpieza en profundidad de superficies sensibles como cristal o instalaciones solares.
Las superficies sensibles como las ventanas o instalaciones solares precisan de un método de limpieza delicado para evitar deterioros. El cepillo de cerdas suaves empalmadas protege el delicado cristal garantizando una limpieza en profundidad, opcionalmente con agua limpia o con alta presión. Además, puede montarse de manera sencilla y rápida directamente en una lanza telescópica conductora de agua o en una lanza de alta presión de Kärcher. Un kit de boquillas para agua limpia o una boquilla de alta presión de 25° garantizan las dos opciones de aplicación.
Características y ventajas
Codificación por colores fácilmente comprensible
- La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.
Posibilidades de empleo versátiles
- Boquilla de alta presión integrada para el empleo del cepillo con una limpiadora de alta presión.
- Incluye dos boquillas y un conector para el empleo con agua limpia.
- Con cuatro conexiones de boquilla para una aplicación óptima del agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Rosca de empalme
|M 18
|Color
|azul
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
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Campos de aplicación
- Para la limpieza de placas solares, superficies de cristal y metacrilato y de invernaderos
- Para la limpieza de fachadas delicadas con superficies de cristal, PVC o pintadas