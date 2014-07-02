Kit de boquillas para FR, 450 l/h - 500 l/h

Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para lograr un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 450 a 500 l/h).

Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para lograr un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 450 a 500 l/h). Apto para los siguientes modelos: 2.640-679, 2.640-355 y 2.641-065.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 450 / 500
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Información General
Contacto

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Santo Domingo Oeste

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