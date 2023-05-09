PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l

Descalcificador a base de ácido clorhídrico, especial para serpentines de calefacción de hidrolimpiadoras. Disuelve incluso los residuos de cal y de detergente más incrustados y protege al mismo tiempo contra la corrosión.

El descalcificador con efecto inmediato en todos los depósitos inorgánicos: el ácido para disolver cal RM 101 PressurePro de Kärcher disuelve rápidamente incluso los residuos de cal y de detergente más incrustados y ofrece, además, una protección duradera contra la corrosión en los elementos conductores de agua de las hidrolimpiadoras de agua caliente y de agua fría. RM 101 es capaz de restablecer el rendimiento de serpentines de calefacción ya calcificados, aumentando así el caudal del agua, reduciendo el consumo energético durante la limpieza y mejorando el rendimiento general del equipo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso (kg) 5,6
Peso con embalaje incluido (kg) 5,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 192 x 145 x 248
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
PressurePro ácido para disolver cal RM 101, 5l, 5l
Campos de aplicación
  • Zona de transporte y equipos
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Desengrasado y fosfatado
  • Desengrasado de superficies
  • Mantenimiento de los equipos: descalcificación de sistemas con agua caliente.
Accesorios
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste