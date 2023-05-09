El descalcificador con efecto inmediato en todos los depósitos inorgánicos: el ácido para disolver cal RM 101 PressurePro de Kärcher disuelve rápidamente incluso los residuos de cal y de detergente más incrustados y ofrece, además, una protección duradera contra la corrosión en los elementos conductores de agua de las hidrolimpiadoras de agua caliente y de agua fría. RM 101 es capaz de restablecer el rendimiento de serpentines de calefacción ya calcificados, aumentando así el caudal del agua, reduciendo el consumo energético durante la limpieza y mejorando el rendimiento general del equipo.