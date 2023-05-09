Gracias a su amplio espectro de acción, el detergente activo ácido PressurePro RM 25 de Kärcher ofrece numerosas posibilidades de uso en la limpieza a fondo con hidrolimpiadoras. El detergente elimina de manera potente sedimentaciones e incrustaciones de cal, óxido, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche, además de grasas y albúminas. Por ello es muy adecuado para la limpieza interior de depósitos en el sector alimentario y para la limpieza básica de salas y cámaras frigoríficas, así como de espacios sanitarios, como en piscinas, o de aseos públicos, como en áreas de servicio, en aeropuertos o estaciones de tren. En el sector agrario, esta eficaz combinación de tensioactivos, ácido fosfórico y ácido clorhídrico, junto con un eficaz agente anticorrosivo para la protección de los metales, también limpia a fondo y con seguridad las cámaras de leche y las salas de ordeño. Además, el limpiador activo PressurePro RM 25 se usa en pequeñas dosis, lo que reduce los costes de material de limpieza.