El detergente espumante PressurePro RM 58 de Kärcher, concebido para la eliminación de residuos de producción con grasas y albúmina y extra alcalino, es ideal para trabajos de limpieza en la industria cárnica, pesquera y de embutidos. Este concentrado de limpieza espumante, higiénico y altamente activo para su uso con hidrolimpiadoras crea una estable capa de espuma que se adhiere con facilidad incluso a las superficies verticales, despliega un intenso efecto de limpieza y es fácil de aclarar. Además, elimina sin esfuerzo la suciedad típica de la industria alimentaria como la procedente de harina, gluten, sémola, vino, zumo o cerveza. Con los PressurePro RM 57, RM 58 y RM 59, Kärcher ofrece una gama de detergentes espumantes con certificación de conformidad HACCP del Instituto Fresenius para aplicaciones de alta presión en la industria procesadora de alimentos, en cocinas de gastronomía, catering, comedores, grandes cocinas, carnicerías, mataderos y panaderías. Dependiendo de las necesidades y la finalidad son adecuados para la limpieza de superficies, paredes, suelos, cintas transportadoras, equipos, cajas, depósitos de alimentos y bidones, además de cámaras frigoríficas.