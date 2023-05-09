Gracias a su valor pH neutro y a sus características de cuidado de los materiales, nuestro detergente espumante PressurePro RM 57 es idóneo para la limpieza en profundidad y al mismo tiempo delicada de prácticamente todo tipo de superficies. Crea una estable capa de espuma con alto rendimiento de limpieza, pero se aclara a su vez muy fácilmente. Elimina de manera eficaz la suciedad típica de ámbitos de procesamiento de alimentos, como residuos de aceites, grasas, proteínas, harina, gluten, sémola, vino, zumo o cerveza. Con los PressurePro RM 57, RM 58 y RM 59, Kärcher ofrece una gama de detergentes espumantes con certificación de conformidad HACCP del Instituto Fresenius para aplicaciones de alta presión en la industria procesadora de alimentos, en cocinas de gastronomía, catering, comedores, grandes cocinas, carnicerías, mataderos y panaderías. Dependiendo de las necesidades y la finalidad son adecuados para la limpieza de superficies, paredes, suelos, cintas transportadoras, equipos, cajas, depósitos de alimentos y bidones, además de cámaras frigoríficas.