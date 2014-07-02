Manguera de alta presión iSolar 10
Manguera de alta presión flexible y de gran calidad (con cubierta de goma) para la iSolar TL 10. El exterior presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas al plegar y desplegar la lanza telescópica.
La manguera de alta presión flexible y de gran calidad con cubierta de goma es ideal para su uso en combinación con la iSolar TL 10. El exterior de la manguera presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas: ideal para plegar y desplegar la lanza telescópica.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud del asa telescópica (m)
|11,5
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 155
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,2
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.