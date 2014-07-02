Manguera de alta presión iSolar 7

Manguera de alta presión flexible y de gran calidad (con cubierta de goma) para la iSolar TL 7. El exterior presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas al plegar y desplegar la lanza telescópica.

La manguera de alta presión flexible y de gran calidad con cubierta de goma es adecuada para su uso en combinación con la iSolar TL 7. El exterior de la manguera presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas: ideal para plegar y desplegar la lanza telescópica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del asa telescópica (m) 8,5
Temperatura de entrada (°C) máx. 155
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 1,6
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