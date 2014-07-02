Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento regulable) y rosca manual, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. Con doble refuerzo de alambre de acero.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|10
|Rosca de empalme
|1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
|Peso (con embalaje) (kg)
|3,3