Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura a ambos lados. M 22 × 1,5 con protección contra flexiones.

Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura a ambos lados. M 22 × 1,5 con protección contra flexiones. Otros datos fundamentales: DN 8 / 155 °C / 400 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 10
Rosca de empalme 2 x M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 3,7
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servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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