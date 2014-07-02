Sistema de protección personal certificado y normalizado para trabajar de forma segura en tejados. La protección anticaída incluye un equipo recogedor acoplado con amortiguador de caída y 15 m de cable envolvente del núcleo, arnés de seguridad, eslinga de seguridad para sujetar el equipo recogedor, así como una práctica maleta de chapa de acero para el almacenaje y transporte.