Detergente para limpieza de madera, 5l

Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas. Especialmente cuidadoso con los materiales.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso (kg) 5
Peso con embalaje incluido (kg) 5,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 192 x 145 x 248
Detergente para limpieza de madera, 5l
Campos de aplicación
  • Suelos de madera
  • Terraza
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
Accesorios
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.