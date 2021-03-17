Legyél a tisztítás szakértője!

A legfelsőbb ligában fogsz játszani! A Kärcher Smart Control készülékek az első alkalmazással vezérelhető magasnyomású mosók. Nem számít, mit szeretnél tisztítani, az intelligens alkalmazás-tanácsadó megmutatja a megfelelő beállítást, és azt okostelefonodról közvetlenül Kärcher készülékedre továbbítja. Mindig a megfelelő nyomás, mindig a megfelelő tartozékok – az optimális tisztítási eredményért és a kiváló tisztítási élményért.

Terasz- vagy autótisztítás – a Kärcher Home & Garden alkalmazás mindent egyszerűbbé tesz. Az alkalmazással nem egyszerűen csak vezérelheted intelligens segédeszközeidet, de segít az új készülékek első indításának minden lépésénél is, és számos kiegészítő szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést. A Smart és Power Control termékcsaládhoz tartozó magasnyomású mosókkal az alkalmazás-tanácsadón keresztül koncentrált szakértői tudást kapsz a magasnyomású tisztítás témakörében. Például azokkal a pontosan a te készülékedre és tartozékaidra szabott, lépésről lépésre követhető utasításokkal, amelyekkel a lehető legtöbbet hozhatod ki termékeiből, megelőzheted a károsodásokat, és kíméletesen és hatékonyan adhatod vissza kedvenc tárgyaidnak a WOW hatást.