Kärcher Home & Garden applikáció

Jól hangzik, igaz? A Kärcher Home & Garden alkalmazás segítségével bármelyik készülékedet könnyedén vezérelheted okostelefonoddal, kaphatsz állapotfrissítéseket és hozzáférhetsz az intelligens szolgáltatásokhoz. Elég okos, nem igaz?

Férfi magasnyomású mosóval és Home & Garden alkalmazással

Takarítási szakértő a zsebedben

Ablakok, terasz vagy autó tisztítása – a Kärcher Home & Garden alkalmazás mindent egyszerűbbé tesz. Az alkalmazással nem egyszerűen csak vezérelheted okos eszközeidet, de segít az új készülékek első beüzemelésének minden lépésében, és számos további szolgáltatáshoz is hozzáférést biztosít. A Kärcher alkalmazás-tanácsadója például megmutatja, hogyan előzheted meg a véletlen károkozást, és hogyan adhatod vissza kíméletesen és hatékonyan kedvencednek a WOW hatást a Smart Control magasnyomású mosók segítségével.

Különleges előnyök

  • Irányítsd az eszközöket okostelefonoddal. Bluetooth a Smart Control magasnyomású mosó és az applikáció közötti közvetlen kommunikációhoz.

  • Hozd ki a legtöbbet termékeidből és tartozékaidból, és fedezd fel a további felhasználási lehetőségeket az alkalmazás-tanácsadóval, amely a legjobb tisztítási eredmények érdekében rendelkezik a teljes Kärcher szaktudással.

  • Összeszerelési útmutató és eszközáttekintő az új eszközök egyszerű első üzembe helyezéséhez.

  • Kíméletesebb és hatékonyabb tisztítás. Felhasználási hibák és véletlen károk megelőzése.

  • Rendelj tartozékokat és tisztítószert közvetlenül az alkalmazásból.

  • Fontos kérdések és válaszok az eszközökkel kapcsolatban közvetlenül az alkalmazásban.

  • Statisztikák a Smart Control magasnyomású mosó használatáról.

 

Jelenleg a következő intelligens Kärcher készülékek támogatottak:

  • Smart Control és a Power Control termékcsaládba tartozó magasnyomású mosók
Férfi magasnyomású mosóval és Home & Garden alkalmazással

SMART ÉS POWER CONTROL MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

Legyél a tisztítás szakértője!

A legfelsőbb ligában fogsz játszani! A Kärcher Smart Control készülékek az első alkalmazással vezérelhető magasnyomású mosók. Nem számít, mit szeretnél tisztítani, az intelligens alkalmazás-tanácsadó megmutatja a megfelelő beállítást, és azt okostelefonodról közvetlenül Kärcher készülékedre továbbítja. Mindig a megfelelő nyomás, mindig a megfelelő tartozékok – az optimális tisztítási eredményért és a kiváló tisztítási élményért.

Terasz- vagy autótisztítás – a Kärcher Home & Garden alkalmazás mindent egyszerűbbé tesz. Az alkalmazással nem egyszerűen csak vezérelheted intelligens segédeszközeidet, de segít az új készülékek első indításának minden lépésénél is, és számos kiegészítő szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést. A Smart és Power Control termékcsaládhoz tartozó magasnyomású mosókkal az alkalmazás-tanácsadón keresztül koncentrált szakértői tudást kapsz a magasnyomású tisztítás témakörében. Például azokkal a pontosan a te készülékedre és tartozékaidra szabott, lépésről lépésre követhető utasításokkal, amelyekkel a lehető legtöbbet hozhatod ki termékeiből, megelőzheted a károsodásokat, és kíméletesen és hatékonyan adhatod vissza kedvenc tárgyaidnak a WOW hatást.

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LETÖLTÉS

 

A Kärcher Home & Garden alkalmazás ingyenesen elérhető az Apple Store-ban vagy a Google Play Store-ban. Egyszerűen töltsd le, és máris kezdődhet otthonod és kerted intelligens irányítása.

Apple App Store logó

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Letöltés az App Store-ból

Google Play Store logó

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Letöltés a Google Play-ből

GYIK

Férfi a Home & Garden alkalmazással a mobiltelefonján

GYIK Smart Control

Itt találhatók a Smart Control termékeinkkel kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések.

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