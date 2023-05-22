Ablaktisztítás tisztítószerekkel

Ha az ablaküvegek nagyon piszkosak, akkor érdemes tisztítószereket használni a tisztításhoz. A boltokban kapható üvegtisztító szerek mellett léteznek speciális ablaktisztító koncentrátumok is, amelyeket használat előtt vízzel kell összekeverni. Ezek még a makacs szennyeződéseket, például a zsírt, a rovarokat, a bőrzsírokat és a kipufogógázokat is fellazítják. És még egy előny: védőréteget hagynak az üvegen, így az eső jobban le tud folyni, és tovább tart, amíg az üveg újra beszennyeződik.

2. tipp: Használd takarékosan a tisztítószereket

Ha túl sok tisztítószert használunk, zsíros filmréteg képződhet az ablakon. Ezért mindig csak takarékosan és a megfelelő adagolásban használj üvegtisztítót vagy háztartási szereket – így megelőzheted a száradási csíkok kialakulását.