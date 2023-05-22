ABLAKTISZTÍTÁS: TIPPEK A CSÍKMENTES KILÁTÁSÉRT
Az ablaktisztítás az egyik legnépszerűtlenebb háztartási munka. Kézi munkát igényel, időigényes, és az eredmény ritkán kielégítő, hiszen az ablakokon gyakran maradnak csíkok. Használja ezeket a trükköket az hogy gyors és csíkmentes tisztításáért.
Milyen gyakran kell tisztítani az ablakokat?
A nagy ablakok, főleg ha sok van belőlük, elárasztják otthonunkat fénnyel, és hívogatóvá teszik azt. Azonban magas pollenkoncentráció esetén, sok esővel járó rossz időjárás után, illetve hosszabb száraz, poros időszakokban az ablakok már néhány nap alatt olyanok lesznek, mintha hónapok óta nem tisztították volna őket. Az ablakokat belülről is sok minden sújtja; különösen a gyerekek és a háziállatok hagynak gyakran nyomokat és foltokat az ablaküvegen. Szennyezettségtől függően az ablakokat ezért körülbelül kéthavonta kell tisztítani, kívül és belül egyaránt.
1. tipp: Válassz megfelelő időpontot
Soha ne tisztíts ablakokat, amikor a nap közvetlenül süt rájuk, vagy nagyon forró napokon. Ennek az az oka, hogy az üveg túl gyorsan szárad, ennek hatására pedig csíkok jelennek meg.
Ablaktisztítás vízzel és háztartási szerekkel
Az ablaküvegeken és az ablakkereten lévő szennyeződés nagy része tiszta vízzel is jól eltávolítható. Ehhez egyszerűen töröld át az üvegfelületeket és a keretet egy nedves mikroszálas kendővel vagy egy szöszmentes pamutanyaggal, majd szárítsd meg őket. Ha több hét alatt makacs szennyeződések képződtek, akkor érdemes háztartási szereket vagy tisztítószereket is használni. Ezek a legjobb háztartási szerek az ablakok tisztításához:
- Ecet vagy ecetesszencia: adj 1 csésze ecetesszenciát 1 liter vízhez. Ezzel tisztítsd meg az ablakokat a szokásos módon. Vigyázat: a kőből – például márványból – készült ablakpárkányokat előbb le kell takarni, mert az ecetesszencia károsíthatja a felületet.
- Citromsav: adj 2-3 evőkanál citromsavport 1 liter vízhez, majd ezzel tisztíts meg mindent egy mikroszálas kendővel.
- Mosogatószer: szintén nagyszerű eredményt érhetsz el, ha langyos víz és egy nyomásnyi balzsamot nem tartalmazó mosogatószer keverékét használod. A mosogatószer mennyisége attól függ, mennyire piszkos az üveg.
- Fekete tea citrommal: keverj össze egy nagy csésze erős fekete teát kb. 3 liter vízzel egy vödörben, és add hozzá egy fél citrom levét. Ezután egy mikroszálas kendővel tisztítsd meg az ablaküvegeket. A tea tanninjai fellazítják a zsírt és még a nikotint is, míg a citromsav hatékony a vízkő ellen.
- Alkohol: adj egy kevés denaturált szeszt 5 liternyi langyos mosóvízhez. Vigyázat! Tisztításkor viselj kesztyűt, hogy ne száradjon ki a kezed.
Az ablakok szárításához használhatsz gumiélű lehúzót, tiszta mikroszálas kendőt vagy egy másik, szöszmentes ruhadarabot. Ez garantálja a csíkmentes ragyogást. Ha nincs kéznél nedvszívó kendő, újságpapírral is megszáríthatod az üveget: gyűrd össze lazán egy újság néhány lapját, és ezzel töröld át az üvegfelületet.
Ablaktisztítás tisztítószerekkel
Ha az ablaküvegek nagyon piszkosak, akkor érdemes tisztítószereket használni a tisztításhoz. A boltokban kapható üvegtisztító szerek mellett léteznek speciális ablaktisztító koncentrátumok is, amelyeket használat előtt vízzel kell összekeverni. Ezek még a makacs szennyeződéseket, például a zsírt, a rovarokat, a bőrzsírokat és a kipufogógázokat is fellazítják. És még egy előny: védőréteget hagynak az üvegen, így az eső jobban le tud folyni, és tovább tart, amíg az üveg újra beszennyeződik.
2. tipp: Használd takarékosan a tisztítószereket
Ha túl sok tisztítószert használunk, zsíros filmréteg képződhet az ablakon. Ezért mindig csak takarékosan és a megfelelő adagolásban használj üvegtisztítót vagy háztartási szereket – így megelőzheted a száradási csíkok kialakulását.
Minden a megfelelő technikán múlik
Tisztíts úgy ablakot, mint a profik – még otthon is. Mert ablaktisztításnál legfontosabb a megfelelő technika:
1. lépés: bőven vigyél fel az ablakra vízből és mosószerből vagy háztartási szerből álló tisztítóoldatot egy szivacs vagy egy szórófejes flakon segítségével. Ha nincs elegendő nedvesség, a lehúzó nem tud megfelelően végigcsúszni a felületen.
2. lépés: a lehúzó segítségével nyolcas alakú mozdulatokkal húzd le a folyadékot felülről lefelé, majd egy ronggyal töröld le.
3. lépés: egy puha bőr, mikroszálas kendő vagy konyharuha segítségével fényesítsd ki az ablaküveget, és távolítsd el az utolsó cseppeket is, különösen a széleken.
Az ablakkeretek helyes tisztítása
Az ablakok tisztításakor ne feledkezz meg a keretekről sem, hiszen ezek is ugyanúgy ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, mint az ablaküvegek!
Először kézi kefével vagy száraz ruhával távolítsd el a durva szennyeződéseket. Ezután nedves ruhával vagy puha szivaccsal alaposan tisztítsd meg a keretet. Nagyon makacs szennyeződés esetén használhatsz mosószert. Ebben az esetben azonban figyelj a keret anyagára:
- Léteznek olyan ápolószerek, amelyek megvédik a fa kereteket az időjárás viszontagságaitól.
- A műanyag keretek kifejezetten műanyaghoz tervezett antisztatikus tisztítószerekkel tisztíthatók.
Ha már takarítasz, egyúttal az ablakpárkányról is eltávolíthatod a durva szennyeződéseket, és alaposan megtisztíthatod.
Gyors és csíkmentes tisztítás az akkumulátoros ablaktisztítóval
Az ablaktisztító használatával rendkívül egyszerűvé válik az ablakok tisztítása:
- Fújd bőségesen mosószer és víz keverékét az üvegre.
- Távolítsd el a szennyeződéseket mikroszálas kendővel vagy tisztítópárnával.
- Szívd fel a nedvességet a készülékkel. A szennyezett víz közvetlenül a tartályba folyik – és nem kerül a padlóra.
Ha ezzel végeztél, csíkmentes ablakokat kapsz. Ha még mindig csíkokat látsz az üvegen, az a készülék gumiélének a hibája lehet:
- Az ablaktisztító gumiéle egy idő után elhasználódik. Így a felülete egyenetlenné válik, és ez okozza a csíkok megjelenését a felületen. Egy kis trükk: fordítsd meg néha a gumiélt, hogy mindkét oldala egyenletesen kopjon.
- A csíkok kialakulásának másik lehetséges oka a gumiélen felhalmozódó apró por- és szennyeződésrészecskék, amelyek egyenetlenné teszik azt. Az ablakok leszívása előtt húzd le a gumiélt a szórófejes flakon tisztítópárnáján, hogy eltávolítsd ezeket a részecskéket, és ezzel garantálhatod, hogy az él felülete a lehető legsimább legyen.
Az akkumulátoros ablaktisztítóval végzendő eljárás mindig ugyanaz, függetlenül attól, hogy hol használod. Az alkalmazási területek rendkívül változatosak:
• Ablakok/osztott ablakok
• Tükrök
• Zuhanykabinok
• Üvegasztalok
• Csempék
• Télikertek
• Üvegajtók
• Egyéb sima felületek
3. tipp: Akkumulátoros rezgő ablaktörlő
Az akkumulátoros rezgő ablaktörlő praktikus kiegészítője az ablaktisztítónak. A rezgő párnával könnyedén megtisztíthatsz minden sima felületet. A törlőfelület automatikus nedvesítésének köszönhetően a környező felületeket nem éri permet, a kezek és a padló szárazok maradnak. Időt is megtakarítasz, mivel nincs szükség spriccelésre. Továbbá a rezgés is segíti a tisztítást, így a felületek könnyedén, a súrolás nélkül tisztíthatók.
Ablaktisztítás gőztisztítóval
Ha van otthon gőztisztítód, azt nem csak tükrök és üvegfelületek tisztítására használhatod: ablakok tisztítására is alkalmas.
1. lépés: gőzöld be az üveget a kézi fúvókával és a mikroszálas tisztítókendővel, és dörzsöléssel lazítsd fel a szennyeződéseket. Másik lehetőségként gőzölheted a piszkos ablaküveget csak egy pontsugár fúvókával vagy ablaktisztító fejjel is. A gőz a makacs foltok fellazítására is alkalmas.
2. lépés: A vízmaradványokat egy ablaklehúzó vagy akkumulátoros ablaktisztító segítségével távolíthatod el. Az élek és az ablakkeretek megszárításához puha kendőt is használhatsz.
A gőztisztítóból gőz formájában távozó víz demineralizált, ezért úgy viselkedik, mint a desztillált víz. Ez azt jelenti, hogy nem hagy csíkokat az üvegen. Ha azonban a tisztítás után mégis csíkok jelennek meg, az általában azért van, mert a tisztítószer-maradványokat nem távolítottad el. Ebben az esetben légy türelmes, és töröld át az üveget még néhányszor, amíg az összes maradékot el nem távolítod.
Komplex támogatás: függönyök és reluxák
Ha alaposan le szeretnéd takarítani az ablakaidat, akkor nemcsak a kereteket és az ablaküvegeket tisztítod meg, hanem a függönyöket is alaposan kimosod, és a reluxák belsejét is leporolod.
- Szárítás után a függönyöket rögtön akaszd vissza a sínre – így, ha olyan az anyaguk, nem kell vasalnod őket.
- Távolíts el minden port a reluxáról egy nedves ruhával. Rendkívül hatékony lehet például a mikroszálas kendőbe csomagolt szilikon keverőlapáttal való tisztítás.
- Praktikus alternatíva a reluxák tisztítására a gőztisztító is, amellyel könnyen eltávolíthatod a port és a szennyeződéseket a lamellákról és a résekből.