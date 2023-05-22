AUTÓÁPOLÁS: TIPPEK KÍVÜLRE ÉS BELÜLRE
Ha hosszú éveken át szeretnéd élvezni autódat, gondoskodnod kell róla. A megfelelő autóápolás nemcsak az autó rendszeres mosását jelenti, hanem a festék és a karosszéria ápolását, valamint a belső tér tisztán tartását is. Mindehhez csak egy kis időre, megfelelő tisztítóeszközökre és jó ápolószerekre van szükség. Itt megtalálhatod a legjobb autóápolási tippeket a minden szempontból jól karbantartott autóhoz.
Az autóápolás értékmegőrzés
Az autó ápolása nem csak hosszan tartó jó megjelenést biztosít kívül-belül. A vizuális szempontok mellett egy másik érv is szól az autóápolás mellett: a gondos ellátás biztosítja a jármű értékének megőrzését is. A fényezés rendszeres javítása például megvéd az időjárás okozta károktól, télen a sótól és a szennyeződésektől, nyáron pedig a pollentől és a rovaroktól. Megakadályozza a rozsdásodás kialakulását is, ami porózussá teszi a felületeket, és hosszú távon károsítja az autót.
Gondoskodj az autódról
Mielőtt elkezdené ápolni a fényezést, a szövetből vagy bőrből készült üléseket és a műanyag, üveg és fém felületeket, alaposan meg kell tisztítania az autót. Az autó értékének megőrzése szempontjából a külső és a belső tér egyaránt fontos. A külsőt rendszeresen tisztítsd, ne csak akkor, amikor az autó kifejezetten piszkos. Az autó gyakori mosása mindig jót tesz a járműnek, történjen akár autómosóban, önkiszolgáló autómosóban vagy akár otthon, magasnyomású mosóval és megfelelő tartozékokkal. A belső teret is rendszeres időközönként tisztítsd meg, lehetőleg száraz-nedves porszívóval, puha kendővel és megfelelő felülettisztítóval. A kerekeket is rendszeresen tisztítsd meg, például magasnyomású mosóval és felnitisztítóval. Az, hogy milyen gyakran tisztítod az autót, nemcsak a szennyeződés mértékétől, hanem a tisztaság iránti személyes igényedtől is függ. Télen azonban az autó ápolása elengedhetetlen a szennyeződés, a jég és a só miatt, amelyek, ha nem távolítják el megfelelően, károsíthatják az ablakokat, a karosszériát és a fényezést.
A megfelelő felszereléssel, tisztítószerekkel és a legjobb autóápolási tippekkel minden évszakban egyszerű az autó ápolása. Ráadásul a fényezés és a fényezés ápolása sokkal könnyebben elvégezhető egy jól karbantartott és tiszta autón:
Autóbelső ápolása
Miután kiporszívóztuk a belső teret és portalanítottuk a műszerfalat, ideje, hogy foglalkozzunk az autó belső felületeivel is. Egy speciális beltéri tisztítószerrel a műanyag, a gumi vagy a textíliák megszabadíthatók a rászáradt kávéfoltoktól, a zsíros ételmaradványoktól vagy a naptejtől. Ezzel a kellemetlen szagok is megszűnnek, a kárpitok színe és szálai pedig felfrissülnek. A beltéri tisztítószerek további előnye, hogy segítenek megőrizni a felületek tisztaságát, ami megkönnyíti a későbbi takarítást.
Tipp
Amikor beltéri tisztítószert vásárolsz, figyelj arra, hogy az milyen felületeken használható. Egyetlen termékkel gyakran megtisztítható az egész belső tér, beleértve a kárpitokat is. Figyelj azonban arra, hogy például a kiváló minőségű, valódi bőrből készült ülésekhez speciális termékre lesz szükség. A bőrt évente csak egyszer vagy kétszer szabad tisztítani, és mindig speciális, visszazsírozó bőrápolási termékkel kell kezelni, hogy megőrizze a megjelenését.
Ha nincs kéznél beltéri tisztítószer, a műszerfal és a kárpitok tisztításához meleg vizet és egy kis mosogatószert is használhatsz. Egyszerűen töröld át a felületeket nedves ruhával, majd szárítsd meg egy pamutból vagy mikroszálas anyagból készült kendővel, hogy a nedvesség vagy pára ne jusson be az elektronikai alkatrészekbe. Ezzel a módszerrel azonban nem lehet antisztatikus hatást elérni, és nem lehet csökkenteni a felület újbóli beszennyeződéséig tartó időt egy speciális autóbelső-tisztítószerhez képest.
Idővel a műszerfalon vagy az ajtópaneleken enyhe karcolások jelenhetnek meg. A sima, víz- és szennyeződéstaszító anyagokat ezért tisztítás után lehetőleg még egy műszerfalápoló termékkel is kezelni kell. Egyszerűen spricceld be, hagyd rövid ideig hatni, majd szükség esetén még egyszer polírozd le a felületet. Ez eltávolítja a felületi sérüléseket, miközben megújítja a színt és a fényt - így a műszerfal olyan lesz, mintha új lenne.
Az autó belsejében lévő kellemetlen szagok semlegesítésében ez a trükk segít: egyszerűen tegyél egy doboz kávébabot a lábtérbe. A kávé megköti a nedvességet és elnyeli a szagokat. Ugyanez a hatás elérhető rizzsel vagy liszttel is.
Gondoskodás a kilátásról
Napsütéses napokon különösen feltűnőek az ablakokon és tükrökön lévő ujjlenyomatok és foltok. Nemcsak csúnyán néznek ki, de a vezetés közbeni láthatóságot is akadályozzák. Az autóápolás során tehát nem szabad megfeledkezni az ablakokról. Ha úgyis tisztítod az autó belsejét, érdemes az ablakokat is megtisztítani belülről. Ehhez permetezd be őket alaposan autóüveg-tisztítóval, és egy szöszmentes, puha kendővel távolítsd el az összes foltot és csíkot. Ezután kívülről is vidd fel a tisztítószert az ablakokra és a tükrökre, és egy puha mikroszálas kendővel távolítsd el a szennyeződéseket.
Tipp
Az elektromos jégkaparóhoz való szélvédőtisztító készlettel a makacs szennyeződések pillanatok alatt és különösebb erőfeszítés nélkül eltávolíthatók a szélvédőről, a hátsó ablakról és az oldalsó ablakokról.
Vezetés közben a szélvédőn és a hátsó ablakon gyorsan felhalmozódik a szennyeződés. Nyáron rovarok, esős napokon jó eséllyel az előttünk haladó autóról származó koszos fröccsenések, télen pedig só és latyak landol az ablakokon. A mindig jó látási viszonyok fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizd az ablaktörlőket, és ha szükséges, pótold a vizet és az ablaktisztítót. Erre a célra a kifejezetten nyári vagy téli használatra kifejlesztett szélvédőtisztítók a legalkalmasabbak. A nyári ablaktisztító koncentrátum aktívan hat a rovarmaradványok ellen, a téli ablaktisztító koncentrátum pedig egyben fagyálló is, ami megakadályozza a szélvédő- és fényszórótisztító rendszer befagyását. Ügyelj arra, hogy a szert a termék csomagolásán feltüntetett arányban keverd össze vízzel.
Gumitömítések ápolása
Az autókban, például az ajtókon vagy a csomagtartóban lévő gumitömítések zord körülményeknek vannak kitéve, különösen télen – jégnek, hónak és sónak. Hogy megakadályozd a tömítések törékennyé válását és lyukasodását, gumiápoló termékkel kell rugalmasan tartanod a tömítéseket. Ez azt is megakadályozza, hogy az ajtók nyáron, a nagy melegben beragadjanak. A termék használatakor azonban ügyelni kell arra, hogy az ne kerüljön a fényezésre, mert ott makacs foltokat hagyhat. Ha nincs kéznél speciális termék, használhatsz kereskedelmi forgalomban kapható vazelint is.
A fényezés felújítása és polírozása
Az autó ápolását a fényezésre is ki kell terjeszteni. A felületes karcolások és az úgynevezett hologramok bosszantóak, és napsütésben még feltűnőbbek, különösen a sötét színű festékeken. A vékony vonalak gyakran a tisztítás során keletkeznek, amikor kefével vagy szivaccsal távolítják el az apró szennyeződésrészecskéket. Ezek egy viaszfényezővel könnyen eltávolíthatók. A polírozószer egyszerre tisztítja és fényesíti a festéket. A legjobb eredményt úgy érhetjük el, ha a terméket puha kendővel vagy nedvszívó pamutdarabbal, körkörös mozdulatokkal visszük fel, majd rövid száradási fázis után egy tiszta ruhával enyhén kifényesítjük. A fényezés nem csak újra ragyogni fog, de a polírozó és a viasz védelmet is nyújt az időjárási hatások, az UV-sugarak, az útszéli szennyeződések és a só ellen is.
A mély karcolásokat, amelyek viaszfényezővel már nem távolíthatók el, javítófestékkel ki lehet javítani, majd átlátszó lakkal lezárni. A jármű gyártójától általában bármilyen színű és kivitelű, azaz fémes, egyszínű vagy matt színű festék is megrendelhető. A karosszéria nagyobb sérüléseit azonban mindig szakembereknek kell kijavítaniuk, például SMART (small to medium area repair technology, azaz kis és közepes felületű javítási technológia) javítást kínáló műhelyekben. Ez a helyszíni javítási módszer általában olcsóbb és gyorsabb, mint a hagyományos javítás, amelynek során az autó teljes alkatrészeit cserélik ki. Ez lehetővé teszi a jármű korszerűsítését, amit szintén érdemes elvégezni például a jármű eladása vagy egy lízingelt autó visszaadása előtt.