Gondoskodj az autódról

Mielőtt elkezdené ápolni a fényezést, a szövetből vagy bőrből készült üléseket és a műanyag, üveg és fém felületeket, alaposan meg kell tisztítania az autót. Az autó értékének megőrzése szempontjából a külső és a belső tér egyaránt fontos. A külsőt rendszeresen tisztítsd, ne csak akkor, amikor az autó kifejezetten piszkos. Az autó gyakori mosása mindig jót tesz a járműnek, történjen akár autómosóban, önkiszolgáló autómosóban vagy akár otthon, magasnyomású mosóval és megfelelő tartozékokkal. A belső teret is rendszeres időközönként tisztítsd meg, lehetőleg száraz-nedves porszívóval, puha kendővel és megfelelő felülettisztítóval. A kerekeket is rendszeresen tisztítsd meg, például magasnyomású mosóval és felnitisztítóval. Az, hogy milyen gyakran tisztítod az autót, nemcsak a szennyeződés mértékétől, hanem a tisztaság iránti személyes igényedtől is függ. Télen azonban az autó ápolása elengedhetetlen a szennyeződés, a jég és a só miatt, amelyek, ha nem távolítják el megfelelően, károsíthatják az ablakokat, a karosszériát és a fényezést.

A megfelelő felszereléssel, tisztítószerekkel és a legjobb autóápolási tippekkel minden évszakban egyszerű az autó ápolása. Ráadásul a fényezés és a fényezés ápolása sokkal könnyebben elvégezhető egy jól karbantartott és tiszta autón: