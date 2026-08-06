Testreszabott autómosó állomások, kérjen egyedi ajánlatot most

Önkiszolgáló autómosó berendezések

Autómosót nyitna? Befektetne? Ismerje meg hitvallásunkat ezen a területen is!

A Kärcher márkanév jegyében járműtisztító rendszereink is magas minőséget biztosítanak a felhasználók számára - az ő elégedettségük pedig kulcs az Ön vállalkozásának sikeréhez! A gazdaságosságot ebben az esetben is alapkövetelményként kezeljük, így a berendezések rendkívül hosszú élettartammal, alacsony vízfogyasztással és környezetbarát kialakítással rendelkeznek.

Legyen szó személy- vagy tehergépjármű tisztításról, belső- vagy külső takarításról, az összes járműtisztító rendszerünkkel garantált a tökéletes, és makulátlan végeredmény.

A Kärcher többállásos önkiszolgáló készülékei minden igényt kielégítenek

A Kärcher többállásos mosók 2-8 mosóállásra lettek tervezve.

Míg az SB MB modellek 2-4 mosóálláshoz - Skid, illetve Cab (fülkés)  változatban -, addig SB MU modellek 4-8 mosóálláshoz - konténeres és elemes változatban - nyújtanak megoldást a személygépjármű tisztításra.

Önkiszolgáló mosó rendszerek

Önkiszolgáló autómosó már akár 55.000 EUR-tól!

Gazdaságosság és rugalmasság

Gazdaságosság és rugalmasság

Mosóberendezéseink sikeressége évtizedes tapasztalatainknak és a termékek maximálisan rugalmas koncepciójának köszönhető.

Egyénre szabott megoldások

Egyedi megoldások

Mindig a használathoz és a felhasználóhoz mért egyedi rendszer-megoldást ajánljuk, így nem csak a minőség lesz magas színvonalú, hanem a gazdaságosság is garantált.

Megbízhatóság

Megbízhatóság

A Kärcher márkanév kötelez! Ezen a speciális területen is a maximumot nyújtjuk - így nemcsak az eredmény szemmel látható, hanem a mosóberendezések minősége és teljesítménye is kiváló!

Tisztaság felsőfokon

Tisztaság felsőfokon

Megfelelő adalékanyagok a megfelelő fázisban használva. A speciális Kärcher tisztítószerek gondoskodnak az előmosás-, a kefés mosás alkalmával és a gumiabroncsok tisztításakor, valamint szárításkor is a hatékony tisztításról.

konténer

Testreszabott autómosó állomások, kérjen egyedi ajánlatot most

Töltse ki az űrlapot és megtudhatja, hogy várhatóan mekkora beruházási költséggel kell számolnia.

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    Kérjen segítséget tervezésre és kivitelezésre!

    járműtisztítás

    A mi célunk az Ön üzleti sikere!


    Fejlessze vállalkozását Kärcher járműtisztító rendszerrel - testre szabott megoldásokat kínálunk.

    Tervezze akár személygépjármű mosó-, kamionmosó-, önkiszolgáló autómosó berendezés vagy éppen önkiszolgáló porszívó berendezését telepítését, az alábbi folyamatokon kísérjük végig:

    1. Teljes körű tanácsadás során felmérjük a telephelyet, kiszámítjuk az optimális berendezést és/vagy a hozzá tartozó felszereltségeket.
    2. Jövedelmezőségi számítást végzünk, melynek köszönhetően tényszerűen is bepillantást nyer tervezett projektjébe!
    3. Végül, de nem utolsó sorban összeállítjuk és megtervezzük az Ön igényeire szabott Kärcher
      mosó-, porszívó berendezést.

     

    Ránk számíthat az üzembe helyezést követően is!
    Partnereinket üzemeltetői, üzemeltetési és marketing támogatásban részesítjük, valamint műszaki betanítást és oktatást is vállalunk a professzionális működtetés érdekében.

    Átgondolt rendszer-megoldások a maximális sikerért

    Ahhoz, hogy a Kärcher önkiszolgáló mosók valóban jövedelmezőek legyenek, úgy lettek tervezve, hogy a kiemelkedő teljesítményen felül, megbízhatóság és a hatékonyság szempontjából is jelesek legyenek. 

    Elemi mérnöki pontossággal illeszkednek egymáshoz, költséghatákonyan és nyereségorientáltan működnek, ráadásul az egyéni igényekhez alakítható minden egyes mosó.

    jármű

    Egy férőhelyes önkiszolgáló mosókészülék

    Alapos tisztítással és költséghatékony működéssel ideális megoldás a benzinkutak vagy saját járműpark tisztítás esetén - ha bővítésben gondolkozol.

    jármű

    Többállásos önkiszolgáló mosókészülék

    Mindent tud és tartalmaz, amire szükség lehet egy max. 4 férőhelyes nyereséges mosóállásnak. Ha egy kompakt és energiahatékony megoldást keresel, megtaláltad.

    jármű

    Kärcher acélszerkezet önkiszolgáló mosóhelyek számára

    Elegáns formatervezése és praktikus kialakítása segíti az ügyfeleket, hogy egyszerűbben és átláthatóbban tudják kezelni a mosóberendezést. Az acélszerkezet opcionálisan dizájn elemekkel vagy anélkül is választható.

    járműtisztítás

    Önkiszolgáló porszívók

    Egyszerű működés és formatervezett dizájn. A Kärcher önkiszolgáló porszívói és kültéri gépei egyesítik a felhasználóbarát tisztítást a gazdaságos kivitelezéssel. Így még a nehezen hozzáférhető helyek is tiszták lesznek.

    > Ugrás az önkiszolgáló porszívóhoz

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    3 az 1-ben szórószár

    Hatékony és kényelmes mosás minden alkalommal

    Igazi kényelem a MultiApp vagy a 3 az 1-ben szórószár és az RM 838 tisztítószer kombinációjával mosni! Ezekkel a tartozékokkal garantált a gyors és hatékony mosás, akárcsak a habos előmosás.

    Mit tud egy Kärcher önkiszolgáló mosó?

    Ez a belépő kategóriás alapmodell még a legszűkebb helyen is használható. Alacsony beruházási költségével tökéletes választás, ha most nyitod az első gépjárműmosódat vagy csupán a saját járműparkod tisztítására keresel egy hatékony megoldást.

    jármű

    Alapos és teljes járműmosás

    Komplett megoldást kínálunk elő- és habmosáshoz, még a legszűkebb helyeken is.

     

    jármű

    Kefe nélküli tisztítás

    Kompromisszumok nélküli, makulátlan tisztaság. 

    jármű

    Könnyen áttekinthető

    Valamennyi releváns müködési adat egyetlen gombnyomással visszakereshető. 

    jármű

    Egyértelmű programok

    A mosóprogram egyszerűen kiválasztható egy elfordítható kapcsolóval és egy kijelző mutatja a hátralévő mosási időt.

    jármű

    Egyedileg felszerelhető

    A berendezés egyedileg kérhető magasnyomású szórószártartóval, tömlőtartóval vagy lengőkarral is.

    jármű

    Hosszú élettartam

    Vízlágyító berendezések segítenek megelőzni a vízkő lerakódását és garantálják a rendszer hosszú élettartamát.

    CW 1 Klean!Fit KAPUS AUTÓMOSÓ
    CleanFit

    Egyszerű. Masszív. Megbízható. CW 1 Klean!Fit önálló berendezésünk éppen ideális, ha gyors és hatékony megoldást keres. Alapos mosási eredmény, nagy teljesítmény átlátható befektetéssel és kiemelkedő kihasználhatósági lehetőségekkel egybekötve.

    TOVÁBB AZ AUTÓMOSÓHOZ

    Csatlakozzon, mint Clean Park partner!

    cleanpark

    Ez az az üzletág, mely kiemelt hangsúlyt fektet a teljesítményre, a megbízhatóságra és a nyereségességre. A Kärcher rendszer-megoldások átgondolt felépítése és összehangoltsága garantálja a költséghatékonyságot és a profitábilitást.

    Több, mint 60 év tapasztalata tárul Ön elé is a csatlakozással!

    A Clean Park berendezései - a teljesség igénye nélkül: magasnyomású mosók, vízkezelő rendszerek, adagoló szivattyúk - kiemelten hosszú élettartammal, rendkívüli hatékonysággal bírnak, mindemellett alacsony üzemeltetési költséggel fenntarthatók, melynek köszönhetően jövedelmező befektetési lehetőséget nyújtanak akár ágazaton kívül is.

    Felmerülő kérdések, egyedi ajánlat esetén forduljon bizalommal szakértő kollégánkhoz:

    Both Dániel
    +36 30 178 6442
    daniel.both@karcher.com

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    Amennyiben szeretné pontosítani a beruházás részleteit, felmerülő kérdései vannak, akkor az alábbi elérhetőségeken fordulhat szakértő kollégánkhoz!

    Vegye fel velünk a kapcsolatot.

    Keresse Both Dániel munkatársunkat közvetlenül:

    Telefonszám: +36 30 178 6442
    E-mail cím: daniel.both@karcher.com