Önkiszolgáló autómosó berendezések
Autómosót nyitna? Befektetne? Ismerje meg hitvallásunkat ezen a területen is!
A Kärcher márkanév jegyében járműtisztító rendszereink is magas minőséget biztosítanak a felhasználók számára - az ő elégedettségük pedig kulcs az Ön vállalkozásának sikeréhez! A gazdaságosságot ebben az esetben is alapkövetelményként kezeljük, így a berendezések rendkívül hosszú élettartammal, alacsony vízfogyasztással és környezetbarát kialakítással rendelkeznek.
Legyen szó személy- vagy tehergépjármű tisztításról, belső- vagy külső takarításról, az összes járműtisztító rendszerünkkel garantált a tökéletes, és makulátlan végeredmény.
A Kärcher többállásos önkiszolgáló készülékei minden igényt kielégítenek
A Kärcher többállásos mosók 2-8 mosóállásra lettek tervezve.
Míg az SB MB modellek 2-4 mosóálláshoz - Skid, illetve Cab (fülkés) változatban -, addig SB MU modellek 4-8 mosóálláshoz - konténeres és elemes változatban - nyújtanak megoldást a személygépjármű tisztításra.
Önkiszolgáló autómosó már akár 55.000 EUR-tól!
Gazdaságosság és rugalmasság
Mosóberendezéseink sikeressége évtizedes tapasztalatainknak és a termékek maximálisan rugalmas koncepciójának köszönhető.
Egyedi megoldások
Mindig a használathoz és a felhasználóhoz mért egyedi rendszer-megoldást ajánljuk, így nem csak a minőség lesz magas színvonalú, hanem a gazdaságosság is garantált.
Megbízhatóság
A Kärcher márkanév kötelez! Ezen a speciális területen is a maximumot nyújtjuk - így nemcsak az eredmény szemmel látható, hanem a mosóberendezések minősége és teljesítménye is kiváló!
Tisztaság felsőfokon
Megfelelő adalékanyagok a megfelelő fázisban használva. A speciális Kärcher tisztítószerek gondoskodnak az előmosás-, a kefés mosás alkalmával és a gumiabroncsok tisztításakor, valamint szárításkor is a hatékony tisztításról.
Testreszabott autómosó állomások, kérjen egyedi ajánlatot most
Töltse ki az űrlapot és megtudhatja, hogy várhatóan mekkora beruházási költséggel kell számolnia.
Kérjen segítséget tervezésre és kivitelezésre!
A mi célunk az Ön üzleti sikere!
Fejlessze vállalkozását Kärcher járműtisztító rendszerrel - testre szabott megoldásokat kínálunk.
Tervezze akár személygépjármű mosó-, kamionmosó-, önkiszolgáló autómosó berendezés vagy éppen önkiszolgáló porszívó berendezését telepítését, az alábbi folyamatokon kísérjük végig:
- Teljes körű tanácsadás során felmérjük a telephelyet, kiszámítjuk az optimális berendezést és/vagy a hozzá tartozó felszereltségeket.
- Jövedelmezőségi számítást végzünk, melynek köszönhetően tényszerűen is bepillantást nyer tervezett projektjébe!
- Végül, de nem utolsó sorban összeállítjuk és megtervezzük az Ön igényeire szabott Kärcher
mosó-, porszívó berendezést.
Ránk számíthat az üzembe helyezést követően is!
Partnereinket üzemeltetői, üzemeltetési és marketing támogatásban részesítjük, valamint műszaki betanítást és oktatást is vállalunk a professzionális működtetés érdekében.
Átgondolt rendszer-megoldások a maximális sikerért
Ahhoz, hogy a Kärcher önkiszolgáló mosók valóban jövedelmezőek legyenek, úgy lettek tervezve, hogy a kiemelkedő teljesítményen felül, megbízhatóság és a hatékonyság szempontjából is jelesek legyenek.
Elemi mérnöki pontossággal illeszkednek egymáshoz, költséghatákonyan és nyereségorientáltan működnek, ráadásul az egyéni igényekhez alakítható minden egyes mosó.
Egy férőhelyes önkiszolgáló mosókészülék
Alapos tisztítással és költséghatékony működéssel ideális megoldás a benzinkutak vagy saját járműpark tisztítás esetén - ha bővítésben gondolkozol.
Többállásos önkiszolgáló mosókészülék
Mindent tud és tartalmaz, amire szükség lehet egy max. 4 férőhelyes nyereséges mosóállásnak. Ha egy kompakt és energiahatékony megoldást keresel, megtaláltad.
Kärcher acélszerkezet önkiszolgáló mosóhelyek számára
Elegáns formatervezése és praktikus kialakítása segíti az ügyfeleket, hogy egyszerűbben és átláthatóbban tudják kezelni a mosóberendezést. Az acélszerkezet opcionálisan dizájn elemekkel vagy anélkül is választható.
Önkiszolgáló porszívók
Egyszerű működés és formatervezett dizájn. A Kärcher önkiszolgáló porszívói és kültéri gépei egyesítik a felhasználóbarát tisztítást a gazdaságos kivitelezéssel. Így még a nehezen hozzáférhető helyek is tiszták lesznek.
Hatékony és kényelmes mosás minden alkalommal
Igazi kényelem a MultiApp vagy a 3 az 1-ben szórószár és az RM 838 tisztítószer kombinációjával mosni! Ezekkel a tartozékokkal garantált a gyors és hatékony mosás, akárcsak a habos előmosás.
Mit tud egy Kärcher önkiszolgáló mosó?
Ez a belépő kategóriás alapmodell még a legszűkebb helyen is használható. Alacsony beruházási költségével tökéletes választás, ha most nyitod az első gépjárműmosódat vagy csupán a saját járműparkod tisztítására keresel egy hatékony megoldást.
Alapos és teljes járműmosás
Komplett megoldást kínálunk elő- és habmosáshoz, még a legszűkebb helyeken is.
Kefe nélküli tisztítás
Kompromisszumok nélküli, makulátlan tisztaság.
Könnyen áttekinthető
Valamennyi releváns müködési adat egyetlen gombnyomással visszakereshető.
Egyértelmű programok
A mosóprogram egyszerűen kiválasztható egy elfordítható kapcsolóval és egy kijelző mutatja a hátralévő mosási időt.
Egyedileg felszerelhető
A berendezés egyedileg kérhető magasnyomású szórószártartóval, tömlőtartóval vagy lengőkarral is.
Hosszú élettartam
Vízlágyító berendezések segítenek megelőzni a vízkő lerakódását és garantálják a rendszer hosszú élettartamát.
Egyszerű. Masszív. Megbízható. CW 1 Klean!Fit önálló berendezésünk éppen ideális, ha gyors és hatékony megoldást keres. Alapos mosási eredmény, nagy teljesítmény átlátható befektetéssel és kiemelkedő kihasználhatósági lehetőségekkel egybekötve.
Csatlakozzon, mint Clean Park partner!
Ez az az üzletág, mely kiemelt hangsúlyt fektet a teljesítményre, a megbízhatóságra és a nyereségességre. A Kärcher rendszer-megoldások átgondolt felépítése és összehangoltsága garantálja a költséghatékonyságot és a profitábilitást.
Több, mint 60 év tapasztalata tárul Ön elé is a csatlakozással!
A Clean Park berendezései - a teljesség igénye nélkül: magasnyomású mosók, vízkezelő rendszerek, adagoló szivattyúk - kiemelten hosszú élettartammal, rendkívüli hatékonysággal bírnak, mindemellett alacsony üzemeltetési költséggel fenntarthatók, melynek köszönhetően jövedelmező befektetési lehetőséget nyújtanak akár ágazaton kívül is.
Felmerülő kérdések, egyedi ajánlat esetén forduljon bizalommal szakértő kollégánkhoz:
Both Dániel
+36 30 178 6442
daniel.both@karcher.com
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Amennyiben szeretné pontosítani a beruházás részleteit, felmerülő kérdései vannak, akkor az alábbi elérhetőségeken fordulhat szakértő kollégánkhoz!
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Telefonszám: +36 30 178 6442
E-mail cím: daniel.both@karcher.com