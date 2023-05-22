Milyen gyakran kell takarítani a fürdőszobát?

Az, hogy milyen gyakran kell takarítani a fürdőszobát, nagyrészt attól függ, hogy milyen gyakran használják. Egy egyszemélyes háztartásban kevesebb szennyeződés keletkezik, mint egy többtagú családban, ezért ehhez kell igazítani a takarítás gyakoriságát. Lehetőség szerint legalább hetente egyszer az egész fürdőszobát alaposan ki kell takarítani. A mosdókagylókról érdemes minél hamarabb eltávolítani a szappanmaradványokat és a fogkrémet, a csaptelepeket pedig néhány naponta át kell törölni, hogy megelőzzük a vízkőfoltokat. A legjobb, ha a fényes szerelvényeket minden kézmosáskor áttöröljük egy puha kendővel – így eleve nem adunk esélyt a foltok kialakulásának.

A felületek minden egyes használat után történő alapos leöblítése és szárítása segít abban, hogy zuhanykabinod és fürdőkádad minél tovább tiszta maradjon. A padlót elég néhány naponta felporszívózni a haj és a por eltüntetéséhez. Emellett a járólapokat 1-2 hetente fel kell mosnunk a makacs szennyeződések eltávolításához.