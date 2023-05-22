FÜRDŐSZOBA-TAKARÍTÁS: A SZENNYEZŐDÉSNEK ÉS A VÍZKŐNEK NINCS ESÉLYE
Nincs még egy olyan helyiség a házban, ahol a tisztaság és a higiénia olyan fontos lenne, mint a fürdőszoba. A vécék, csempék, fürdőkádak, zuhanyzók, mosdókagylók stb. tisztításának helyes módjáról sokféle álláspont létezik. Ezekkel a szakértői tippekkel a fürdőszobában a szennyeződéseknek és a makacs vízkőnek esélye sincs.
Gyors és egyszerű takarítás: a legjobb tippek a tiszta fürdőszobához
Akár funkcionális vizesblokkod, akár hatalmas otthoni wellnessfürdőd van, a saját fürdőszoba tisztán tartása sokak számára elsődleges fontosságú. Az általános vizuális összkép mellett higiéniai okai is vannak a fürdőszoba tisztításának: a nem kielégítő tisztítás lehetővé teszi a baktériumok és a gombák könnyű elszaporodását és a penészképződést. A magas páratartalom és a meleg ideális feltételeket biztosít ehhez, ezért fontos a felületek, a vizes helyiségek, a WC-k és a csempék rendszeres tisztítása.
Milyen gyakran kell takarítani a fürdőszobát?
Az, hogy milyen gyakran kell takarítani a fürdőszobát, nagyrészt attól függ, hogy milyen gyakran használják. Egy egyszemélyes háztartásban kevesebb szennyeződés keletkezik, mint egy többtagú családban, ezért ehhez kell igazítani a takarítás gyakoriságát. Lehetőség szerint legalább hetente egyszer az egész fürdőszobát alaposan ki kell takarítani. A mosdókagylókról érdemes minél hamarabb eltávolítani a szappanmaradványokat és a fogkrémet, a csaptelepeket pedig néhány naponta át kell törölni, hogy megelőzzük a vízkőfoltokat. A legjobb, ha a fényes szerelvényeket minden kézmosáskor áttöröljük egy puha kendővel – így eleve nem adunk esélyt a foltok kialakulásának.
A felületek minden egyes használat után történő alapos leöblítése és szárítása segít abban, hogy zuhanykabinod és fürdőkádad minél tovább tiszta maradjon. A padlót elég néhány naponta felporszívózni a haj és a por eltüntetéséhez. Emellett a járólapokat 1-2 hetente fel kell mosnunk a makacs szennyeződések eltávolításához.
Tipp
Fürdés vagy zuhanyzás után a vízgőz kicsapódhat a fürdőszoba ablakaira, ami idővel penészesedéshez vezethet. Ügyelj arra, hogy rendszeresen szellőztes a fürdőszobában, hogy a nedvesség távozni tudjon. Az ablakokat néhány havonta tisztítani kell.
A fürdőszoba takarításának feladatai és sajátosságai
Bár a csempe és a kerámiafelületek általában könnyebben tisztíthatók, a fürdőszobában néhány dolgot mégis szem előtt kell tartani. Az olyan ásványi szennyeződések mellett, mint a mészlerakódás, húgykő, WC-kagyló elszíneződése és rozsda, összegyűlnek olyan szerves anyagok is, mint az elhalt hámsejtek, haj, ürülék és szappanmaradványok. Az egyszerű törlés gyakran nem elegendő ezen szennyeződések eltávolításához, ezért gyakran használunk agresszív tisztítószereket, például WC-tisztítókat vagy savas tisztítószereket, valamint erőteljes fizikai eljárásokat. Ezek azonban helytelen használat esetén károsíthatják az érzékeny felületű anyagokat.
A megfelelő tisztító- és háztartási szerekkel, felhasználási tippekkel és eszközökkel pillanatok alatt tiszta fürdőszobád lehet – fárasztó súrolás nélkül.
A vízkő eltávolítása a fürdőszobából
Ahol a tárgyak rendszeresen érintkeznek vízzel, ott idővel vízkő képződik. Nem csoda, hogy a fürdőszoba gyakran a vízkőlerakódás elsődleges helyszíne, amely a szerelvényeket, csempéket és mosdókagylókat borítja. Egyszerű anyagokkal és néhány tippel azonban könnyen eltávolíthatók a makacs képződmények, és megelőzhető az új vízkő kialakulása.
Hogyan képződik a vízkő?
A mésztartalmú vízben, amely akkor keletkezik, amikor a talajvíz átszivárog a mészkőn, különösen sok a kalcium-karbonát. Minél magasabb ennek a koncentrációja, annál keményebb a víz, és annál több vízkő képződik azokon a felületeken, amelyekkel érintkezik. A makacs mészlerakódások elsősorban a víz melegítésekor vagy elpárolgásakor alakulnak ki, és fehér foltokat eredményeznek, különösen a fürdőszobai szerelvényeken, mosdókagylókon, csempéken és csaptelepeken.
Vízkőfoltok eltávolítása gőztisztítóval
Ha a vízkőlerakódások még nem túl vastagok, akkor gőztisztítóval viszonylag könnyen eltávolíthatók – fárasztó kézi súrolás nélkül. Ehhez a pontsugár fúvókára és egy körkefére van szükség. A kényes felületeket jobb, ha kizárólag a pontsugár fúvókával tisztítod, hogy elkerüld a króm és a rozsdamentes acél szerelvények megkarcolódását. Tartsd a fúvókát közvetlenül a vízkővel érintett területek felé, és gőzöld, amíg a vízkő el nem tűnik. Ha nem sikerül így eltávolítani a makacs vízkőlerakódást, vagy az nehezen hozzáférhető helyen van, akkor csatlakoztass egy körkefét a fúvókára: ezután erőteljes gőzfúvás mellett súrolhatod a területet. Még a legmakacsabb vízkőfoltok is eltávolíthatók direkt gőzöléssel és erőteljes súrolással.
Ha a mészréteg nagyon vastag, citromos tisztítószert is alkalmazhatsz a felületen. Várj fél órát, majd dolgozd át a területet gőztisztítóval. Így már könnyebb lesz eltávolítani a mészmaradványt.
A legjobb házi praktikák a vízkőfoltok ellen
Vízkő eltávolítása alumíniumról sütőporral
A sütőpor sokféleképpen használható a háztartásban, akár vízkő eltávolítására is, például alumíniumfelületről. Ehhez keverj össze vizet és sütőport, hogy sűrű pasztát kapj. Dörzsöld a pasztát az érintett területekre, hagyd rövid ideig hatni, majd öblítsd le tiszta vízzel, vagy töröld le egy nedves ruhával.
A sütőpor pozitív mellékhatása, hogy semlegesíti a kellemetlen szagokat a fürdőszobában, és még lefolyódugulás esetén is segít.
Vízkő eltávolítása ecettel
Az ecet szintén jól használható háztartási szer a vízkő elleni küzdelemben. Az ecetkivonat hígítatlanul használható jelentős mértékű vízkő esetén, míg vízzel hígítva enyhébb vízkő esetén. A citromsav ugyanolyan hatású, így ugyanúgy használható. A legjobb módszer, ha egy pamutkendőt vagy mikroszálas kendőt ecetbe vagy citromsavba áztatunk, majd bedörzsöljük vele a vízkő által érintett felületeket, például a szerelvényeket. Hagyjuk hatni egy ideig vagy akár egész éjjel, majd alaposan öblítsük le tiszta, hideg vízzel. Ezután szárítsunk meg mindent egy tiszta törlőkendővel. Az ecetben lévő sav makacs húgykő ellen is hasznos.
Tipp: csapok makacs vízkövesedésének eltávolításához használjuk a lufis trükköt.
Vízkő eltávolítása fogkrémmel
Fogkrémmel és egy régi fogkefével is eltávolíthatod a csapokról a vízkőmaradványokat. Kend be a lerakódásokat fogkrémmel, hagyd hatni rövid ideig, majd súrold le a fogkefével, és öblítsd le vízzel. A fogkrém csiszolóanyagként működik, és visszaadja a króm- és alumíniumfelületek fényét.
Vigyázat! Bizonyos anyagok, például a márvány és a természetes kő érzékenyek a savakra. Ezért ne használj ecetet vagy citromsavat ezek tisztításához. Itt a sütőpor a jobb megoldás.
Vízkő eltávolítása mosószerrel
Ha tisztítószert szeretnél használni a makacs lerakódások eltávolítására, akkor olyan savas anyagra lesz szükséged, amelynek pH értéke 1 és 4 között van. A legmegfelelőbb szer használata a felülettől függ. A legjobb, ha egy nem feltűnő helyen teszteled a tisztítószert, mielőtt az egész felületen használnád. Az erős savak (alacsonyabb pH-értékkel) megtámadhatnak különféle felületeket, például a nem nemesfémeket, a cementfugákat, az eloxált alumíniumot és a műanyagokat. Ezért használj minél enyhébb tisztítószereket, és próbáld ki, hogy eléred-e a megfelelő hatást. A boltokban kaphatók olyan szanitertisztítók is, amelyek környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkeznek, például az EU ökocímkével. Ezek nemcsak a környezetnek, hanem a felületeknek is jobbat tesznek, mint a tanúsítvánnyal nem rendelkező tisztítószerek.
Tippek a vízkőfoltok kialakulásának megelőzésére:
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A szárítás segít: a mosdókagylókon, zuhanykabinokban vagy fürdőkádakban lévő szerelvényeket, valamint a csempe- és üvegfelületeket használat után mindig meg kell szárítani, például mikroszálas kendővel vagy puha szivaccsal.
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Ha sietsz, és nincs időd bármit is megszárítani, öblítsd le a zuhanykabint, a fürdőkádat és a szerelvényeket hideg vízzel. A hideg víz ugyanis kevesebb mészlerakódást képez, mint a meleg víz.
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A szerelvények és a többi felület rendszeres gőztisztítóval történő gőzölése megakadályozza a jövőbeni mészlerakódások kialakulását, mivel a gőz előállítása demineralizálja a vizet, vagyis a gőz nem hagy maga után mészmaradványokat vagy csíkokat.