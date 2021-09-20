Fugatisztítás

Vigyázz a savas tisztítószerek használatakor

Különösen a fürdőszobákban jelentenek kihívást a szennyeződések, kiemelten a vízkő vagy a vizeletkő. Ezek savas tisztítószerekkel, például kimondott szaniter tisztítószerekkel (pH -érték <7) vagy háztartási szerekkel, például ecettel vagy citromsavval távolíthatók el. Azonban itt is óvatosnak kell lenni, mert a burkolólapok és az illesztések a tisztításkor eltérően viselkedhetnek. Mivel a habarcsok ásványi anyagokat is tartalmaznak, a savas mosószerek idővel károsíthatják az illesztéseket. Ennek elkerülése érdekében a fugákat tisztítás előtt mindig előzetesen be kell nedvesíteni tiszta vízzel, ugyanis ha az illesztések telítettek, a savas tisztítószer anélkül hathat a felületre, hogy az túl mélyen behatolna az anyagba.

Professzionális tipp: Különösen a fürdőszobákban javasoljuk az alternatív tisztítást savas és lúgos tisztítószerekkel, hogy az esetlegesen felmerülő szennyeződéseket folyamatosan ellenőrzés alatt tartsuk. Ez az eljárás megakadályozza a penész kialakulását is.