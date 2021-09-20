Fugatisztítás
A csempéket általában viszonylag könnyű tisztán tartani, de a fugák gyakran el vannak hanyagolva, amikor a napi takarítási rutinunkról van szó. Mindez idővel csúnya szennyeződést vagy akár penészképződést is eredményezhet. Néhány egyszerű tipp segítségével azonban a fugák is könnyedén megtisztíthatók.
A fugák különös figyelmet igényelnek
Ahol csempe van, ott fuga is található. Az illesztések általában habarcsból állnak, és garantálják, hogy az egyes lapok biztonságosan legynek összillesztve. Függetlenül attól, hogy milyen típusú burkolólapokat használnak, az illesztések alapvetően különböznek összetételükben és felületi minőségükben. Durva felületük miatt a szennyeződés könnyebben és makacsabban tapad rájuk, mint a csempék sima felületéhez. Mivel képesek felszívni a nedvességet, a fugák ideális táptalajt jelentenek a baktériumok és a penész számára. Éppen ezért különös figyelmet igényelnek a tisztítás során.
Melyik tisztítószer alkalmas fugatisztítására?
A tiszítószereket elsősorban pH -értékük szerint osztályozzák. A legtöbb univerzális tisztítószer enyhén lúgos (pH-értéke> 7), ami azt jelenti, hogy a szerves szennyeződések, például a zsír vagy az albumin eltávolíthatók. Ez egyben eltávolítja a mikroorganizmusok táplálékforrását is. Ha a fugák csak enyhén szennyezettek, akkor könnyen tisztíthatók lúgos háztartási szerekkel, például sütőporral vagy szódabikarbónával. Ehhez keverd össze a fent említett háztartási szerek egyikét vízzel 3: 1 arányban, hogy sűrű pasztát kapj. Ezt követően súrolókefével vagy fogkefével dolgozd bele a fugába. A keveréket hagyd hatni kb. 30 percig, majd öblítsd le meleg vízzel, végül töröld át egy tiszta ruhával. Amennyiben a konyhai súrolókefével történő felvitelt választod, úgy javasolt védőszemüveg és kesztyű viselése az esetleges fröccsenések elkerülése végett.
Vigyázz a savas tisztítószerek használatakor
Különösen a fürdőszobákban jelentenek kihívást a szennyeződések, kiemelten a vízkő vagy a vizeletkő. Ezek savas tisztítószerekkel, például kimondott szaniter tisztítószerekkel (pH -érték <7) vagy háztartási szerekkel, például ecettel vagy citromsavval távolíthatók el. Azonban itt is óvatosnak kell lenni, mert a burkolólapok és az illesztések a tisztításkor eltérően viselkedhetnek. Mivel a habarcsok ásványi anyagokat is tartalmaznak, a savas mosószerek idővel károsíthatják az illesztéseket. Ennek elkerülése érdekében a fugákat tisztítás előtt mindig előzetesen be kell nedvesíteni tiszta vízzel, ugyanis ha az illesztések telítettek, a savas tisztítószer anélkül hathat a felületre, hogy az túl mélyen behatolna az anyagba.
Professzionális tipp: Különösen a fürdőszobákban javasoljuk az alternatív tisztítást savas és lúgos tisztítószerekkel, hogy az esetlegesen felmerülő szennyeződéseket folyamatosan ellenőrzés alatt tartsuk. Ez az eljárás megakadályozza a penész kialakulását is.
Fugatisztítás gőztisztítóval
A fugák gőztiszítóval még egyszerűbben tisztán tarthatók. A közel 4,2 bar nyomású gőzrészecskék 170 km/h sebességgel távoznak a felületekre készülékből, így a gőz a felületek finom szerkezetébe is bejut, amelyeket a textíliák és a kefék gyakran nem érhetnek el. Maga a forró gőz fellazítja a makacs szennyeződéseket és lerakódásokat, a magas hőfok pedig hatékonyan megakadályozza a penész kialakulását. A legtöbb esetben ezért egyáltalán nem kell tiszítószereket használni, ezáltal védve a környezetet és a saját légutakat (hiszen a vegyszereket is belélegezzük tisztítás közben). Makacs szennyeződések esetén a fugákat savas tisztítószerrel előkezelhetjük a fent leírtak szerint, majd a gőztisztítót a második lépésben javasoljuk ilyenkor használhni. A tisztítás legjobb módja egy pontsugár fúvóka és a kis körkefe használata. Ezért minden fugát külön-külön érdemes megtisztítani gyors súroló mozdulatokkal. A hő, a megfelelő tartozék valamint a tisztítás technikájának kombinációja még a makacsan megülő szennyeződéseket is eltávolítja. Végül a fellazult szennyeződések egy kendővel letörölhetők.
Penészeltávolítás a fugákból
A magas páratartalmú helyiségekben könnyen kialakulhat penész, ami különösen otthon érzi magát a fugák érdes, porózus felületén. Ez nem csak csúnya, hanem egészségügyi következményekkel is járhat az allergiában szenvedők és a legyengült immunrendszerűek számára. A penész eltávolításához használj alkoholt vagy dörzsölő alkoholt (izopropil-alkohol) tartalmazó tisztítószereket. Ehhez az alkoholos oldatot ecsettel vagy ruhával a fugába kell dolgozni, és hagyni, hogy elpárologjon. Ez a módszer általában nem távolítja el a maradék foltokat, mivel az alkohol nem tartalmaz fehérítőszereket. Ha alaposan akarod megtisztítani a fugákat, a hidrogén-peroxid egy jól bevált háztartási vegyszer. A 3% -os oldat elegendő a penész spórák hatékony kezeléséhez. Az átitatott konyhai törlőt az illesztésekre is rá lehet helyezni a hatóidő növelése érdekében. Kb. 1/2 óra múlva az oldatot elegendő tiszta vízzel leöblíteni.
Ha a penész már mélyen behatolt a fuga szerkezetébe, az egyetlen megoldás annak cseréje. Ennek elkerülése érdekében célszerűbb megakadályozni a penész kialakulását. Ehhez nyújt segítséget többek közt a helyiség rendszeres szellőztetése. Ha nincs ablak, akkor pedig a szellőzőrendszer is hatásos lehet. Azt javasoljuk, hogy a zuhanyozás után minden nedves felületet törölj le, hogy minél gyorsabban eltűnjön a pára a helyiségből, a nedvesség pedig a csempékről.
Szilikon fugák tisztítása
Szilikon fugákat használnak például a mosdók és csempézett falak találkozásánál is, amik lényegesen finomabbak, mint a habarcsból készült kötések, ezért különös körültekintéssel kell eljárni tisztításukkor. A gőztisztító használatakor csak gőzölni szabad őket, mert a kézi súrolás vagy a körkefe használata gyorsan károsíthatja a felületet. Ugyanakkor a szilikon fugáknál is kialakulhat penész. Ilyen esetben, ha a penész már behatolt az anyag szerkezetébe, gyakran gazdaságosabb a fugázást cserélni, mint annak alapos tisztítása.