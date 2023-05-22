Tisztább járólap mindössze két lépésben

A legnépszerűbb tisztítási módszer a porszívózás és a nedves törlés kombinációja. Az első munkafázisban felszedjük a laza szennyeződéseket, például a port és a hajszálakat egy hagyományos porszívóval. Ha a padlólapok kültéren vagy rendkívül piszkos helyiségekben, például garázsokban találhatók, célszerű egy multifunkcionális porszívó használata.

Ezután padlófelmosóval vagy moppal töröld át a felületet. Ha lehet, rendszeresen facsard ki a felmosót egy facsaró vagy egy felmosóprés segítségével, mivel ez a lehető legnagyobb mértékben megakadályozza a szennyeződéssel való közvetlen érintkezést. Először menj végig a helyiség szélein, majd a leghátsó saroktól az ajtóig egyenletes mozdulatokkal végezd el a munkát.

Egy kis gyakorlással ezzel a mechanikus módszerrel nagyon gyorsan lehet takarítani, azonban az eljárásnak van néhány hátránya is: a makacs szennyeződések fellazítását csak további műveletekkel lehet elvégezni. Különösen a konyhai beszáradt foltok nem tűnnek el első nekifutásra. A legtöbb padlófelmosó viszonylag nagy mennyiségű vizet használ, ami azt jelenti, hogy a felületnek hosszabb időre van szüksége a száradáshoz.