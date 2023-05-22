Járólap tisztítás
A járólap az egyik legnépszerűbb padlóburkolat, és nem véletlenül: strapabíró és többnyire könnyen kezelhető. Van azonban néhány szempont, amit figyelembe kell venni a tisztításuk során.
A különféle járólapok szakszerű tisztítása
Számtalan járólaptípus létezik. A lehető leghatékonyabb tisztításhoz fontos, hogy először helyesen azonosítsuk a járólap anyagát. A leggyakoribb típusok a kerámialapok, például a kőporcelán, a mázas kerámia, a kőcserép, a terrakotta és a klinker padlólap. Minden kereskedelmi forgalomban kapható burkolólap alapösszetevője az agyag, amely típustól függően különféle adalékanyagokat tartalmaz, és eltérő hőmérsékleten ég. Alkalmanként természetes és műkő burkolólapokkal is találkozhatunk a háztartásokban, és ezeknél különös gondot kell fordítanunk a tisztítási folyamatra.
Mázas kerámialapok
A mázas kerámia alatt általában olyan kőcserepet értünk, amelynek felső rétegét üvegszerű bevonattal látták el. Ez sima, zárt felületet és szinte végtelen struktúra- és színválasztékot tesz lehetővé. A mázas csempe jellemzője, hogy a perem és a felső réteg különböző színű. Sima felületének köszönhetően a mázas kerámia általában könnyen tisztítható, és nem igényel különösebb ápolást.
Kőporcelán járólapok
Strapabíróságuknak és vizuális megjelenésüknek köszönhetően egyre gyakrabban burkolják kőporcelán járólappal az egész lakóteret. A kőporcelán járólapok kaphatók selyemmatt, magasfényű polírozott, strukturált (pl. pala hatású) vagy nyomtatott (pl. fa hatású) kivitelben. A kőporcelán általában egyszínű, és jellemzően minden oldalról ugyanúgy néz ki. Ez alól csak a nyomtatott kőporcelán kivétel.
A kőporcelán felülete mikroporózus, ezért tisztításukhoz célszerű mikroszálas kendőt használni, amelynek finom szálai a felület apró egyenetlenségeibe is bejutnak. Egyébként ugyanaz az eljárás alkalmazandó, mint a mázas kerámialapok esetében.
A strukturált kőporcelán esetében javasoljuk, hogy töröld át a felületet egyszer hosszában, egyszer pedig keresztben – így nagyszerű tisztítási eredményeket érhetsz el egészen a struktúra mélyéig. A padlóburkolat ellenáll a legtöbb lúgnak és savnak és a szerves oldószereknek. A kőporcelán nem igényel további ápolást a megfelelő tisztításon felül.
Természetes és műkő burkolólapok
Természetes kő például a gránit, a márvány, a jura mészkő és a pala. A műkő olyan ásványi anyagokat (általában cementet) vagy gyantakötésű anyagokat tartalmaz, amelyeket aggregátumok, például homok, sóder, márvány vagy más anyagok felhasználásával állítanak elő. A legelterjedtebb műkőfajták közé tartozik például a mesterséges kő, a látszóbeton vagy az agglo márvány.
Az ásványi szennyeződések, például rozsda, vízkő vagy cementmaradványok ellen általában savas tisztítószereket (pH-érték < 7) vagy háztartási szereket, például ecetet vagy citromsavat használnak. Mivel számos természetes és műanyag kőfajta érzékeny a savakra, javasoljuk, hogy előzetesen tegyél próbát egy nem feltűnő helyen. Fogj egy savas tisztítószert, és vigyél fel belőle néhány cseppet egy rejtett helyen lévő felületre. Ha a sav habzani kezd, a kő érzékeny a savakra, és nem szabad savas tisztítószerekkel kezelni.
Tisztább járólap mindössze két lépésben
A legnépszerűbb tisztítási módszer a porszívózás és a nedves törlés kombinációja. Az első munkafázisban felszedjük a laza szennyeződéseket, például a port és a hajszálakat egy hagyományos porszívóval. Ha a padlólapok kültéren vagy rendkívül piszkos helyiségekben, például garázsokban találhatók, célszerű egy multifunkcionális porszívó használata.
Ezután padlófelmosóval vagy moppal töröld át a felületet. Ha lehet, rendszeresen facsard ki a felmosót egy facsaró vagy egy felmosóprés segítségével, mivel ez a lehető legnagyobb mértékben megakadályozza a szennyeződéssel való közvetlen érintkezést. Először menj végig a helyiség szélein, majd a leghátsó saroktól az ajtóig egyenletes mozdulatokkal végezd el a munkát.
Egy kis gyakorlással ezzel a mechanikus módszerrel nagyon gyorsan lehet takarítani, azonban az eljárásnak van néhány hátránya is: a makacs szennyeződések fellazítását csak további műveletekkel lehet elvégezni. Különösen a konyhai beszáradt foltok nem tűnnek el első nekifutásra. A legtöbb padlófelmosó viszonylag nagy mennyiségű vizet használ, ami azt jelenti, hogy a felületnek hosszabb időre van szüksége a száradáshoz.
A csempék beszürkülésének eltávolítása
Ha egy járólapozott padlót hosszabb ideig helytelenül kezeltek, például túl sok mosószert használtak vagy túl sokat törölték, az szürküléshez vezethet. Ilyenkor szennyeződés- és mosószerrétegek képződnek, amelyek idővel kellemetlen látványt eredményeznek. A beszürkülés eltávolításához az első tisztítási ciklusokat csak meleg vízzel szabad elvégezni. Ha a tisztítási folyamat során a szennyezett vízen hab keletkezik, az annak a jele, hogy sikerült régi mosószermaradványt eltávolítani. Ebben az esetben ismételd addig a folyamatot, amíg a habképződés meg nem szűnik. Másik lehetőségként a melaminszivacsok, más néven csodaszivacsok is jó megoldást kínálnak a beszürkülés eltávolítására.
Szakértői tippek
Függetlenül attól, hogy van-e beszürkülés vagy sem, javasoljuk, hogy először csak egy kis felületen dolgoz, egy kevésbé feltűnő helyen, és száradás után figyeld meg a különbséget a nem tisztított felülethez képest. Ha ismered a padlóburkolat márkáját, érdemes megnézni a gyártó tisztítási és ápolási útmutatóját is.
Vízkő eltávolítása a járólapokról
A vízkő nem csak a fürdőszobában jelenthet problémát: idővel a takarítás miatt is kialakulhat egy fehér mészréteg, ha a víz nagyon kemény. A vízkőbevonat különösen a sötét burkolaton feltűnő, és gyakran csak akkor vehető észre, amikor a nagy forgalmú területeket a cipők kifényesítik, és zsírosnak kezdenek tűnni.
A vízkő eltávolításához használj savas szanitertisztítót. Alternatív megoldásként használhatsz háztartási szereket is, például ecetet vagy citromsavat. Savas tisztítószerek használatakor a járólapok fugáit mindig előre be kell nedvesíteni, hogy a tisztítószer ne károsítsa azokat. Ehhez elegendő a felületet tiszta vízzel nedvesre törölni. A tisztítószert a használati utasításnak megfelelően vízzel hígítsd, és súrolószivaccsal vidd fel. A kb. ötperces hatóidő alatt a felületet tovább lehet súrolni a szivaccsal, de a tisztítóoldatot nem szabad hagyni megszáradni. Ezután padlófelmosóval vagy moppal és tiszta vízzel ismét töröld át a felületet, amíg az összes tisztítószer-maradványt el nem távolítod. Ennek során többször cseréld a vizet. Rendkívül vékony vízkőréteg esetén bizonyos körülmények között elegendő a padlót egyszer vagy kétszer áttörölni savas szanitertisztítóval, majd leöblíteni tiszta vízzel.
Higiénikus tisztítás gőztisztítóval
A mechanikus padlófelmosók valódi alternatívája a gőztisztító. Ezek forró gőzt termelnek, ezért különösen higiénikusan működnek. A magas hőmérsékletnek köszönhetően a baktériumok és vírusok akár 99,99%-át is eltávolítják, kémiai tisztítószerek használata nélkül. A forró gőz a makacs szennyeződéseket is fellazítja és eltávolítja a zsírt, így a gőztisztító erősségei különösen a konyhában válnak nyilvánvalóvá. A gőztisztítók ideálisak olyan családok számára, ahol allergiások vagy kisgyermekek vannak, akik nem érintkezhetnek a padlón lévő agresszív tisztítószerekkel. Mivel a gőz előállítása demineralizálja a vizet, az nem hagy maga után vízkőmaradványt vagy tisztítási csíkokat. A magas hőmérsékletnek köszönhetően a padló gyorsan megszárad, és hamar újra járható lesz.
A járólapok tisztítására a padlófejre vagy a kézi fejre alkalmas törlőkendők használhatók. Az utántörléshez hasonlóan a kőporcelán járólapoknál mikroszálas kendőket kell használni. A padló- vagy kézifejet a gőz felszabadulásakor gyorsan, egymást átfedő mozdulatokkal mozgasd egyik oldalról a másikra. Így csak annyi gőz szabadul fel, amennyi a szennyeződés fellazításához szükséges. A fellazított szennyeződést a szövet felszívja, a szennyezett huzatokat ezért rendszeresen cserélni kell. A fugák tisztításához mozgasd a padlófúvókát fel-le és kétoldalra (kereszt alakban) a tisztítandó területen. Mélytisztításnál a fugákat külön is meg kell tisztítani.
A gőztisztítóval végzett első tisztítási ciklus során csíkok keletkezhetnek. Ezek a tisztítószer-maradványok miatt képződnek, és a gőztisztítóval történő többszöri áttörléssel eltávolíthatók.
Elektromos padlótisztító: gyors és egyszerű
A járólapok különösen gyorsan és alaposan tisztíthatók elektromos padlótisztítóval. A készülékek tisztítóhengerei percenként 500 fordulatszámmal forognak, és könnyedén fellazítják a makacs szennyeződéseket. Az eszköz a piszkos vizet külön tartályban gyűjti, így mindig friss vizet használhatsz a törléskor. A vezeték nélküli FC 7 még a laza szennyeződéseket is eltávolítja, így a területet nem kell előtte felporszívózni. A speciálisan erre a célra kifejlesztett RM 537 tisztítószer alkalmas csempékhez, kőhöz és természetes kőhöz.